Nagy kisöprést tartott a HM Kecskeméten – képek

A Magyar Honvédség egyik legösszetettebb logisztikai műveletét hajtják végre a napokban a kecskeméti MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. Az üzemképtelen technikai eszközök leadását végzik. A hosszas tervezést igénylő feladat célja az, hogy megtisztítsák a repülőbázist az elavult vagy nem javítható eszközöktől – írja a Baon.hu.

Kecskemét, 2020. augusztus 24. Elszállításra váró üzemképtelen, elavult vagy nem javítható technikai eszközök a kecskeméti repülőbázison 2020. augusztus 24-én. MTI/Ujvári Sándor

A feleslegessé vált és a huzamosabb ideje üzemképtelen technikai eszközöket több ütemben vasúton és közúton szállítva juttatják el a honvédség tápiószecsői Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokságára. A hétfői sajtónyilvános esemény az elszállítás második üteme volt, amikor 51 eszközt vagoníroztak be. Az első ütemben 61 szerkezetet szállítottak el. A leselejtezett eszközök között nem csak járművek, hanem egyéb technikai eszközök, például pályakarbantartó, repüléskiszolgáló szerkezetek, aggregátorok, daruk is szerepelnek, amelyek többsége 30–40 évet is leszolgált. Kecskemét, 2020. augusztus 24. Vasúti kocsikra rakják és elszállítják az üzemképtelen, elavult vagy nem javítható technikai eszközöket, köztük teherautókat a kecskeméti repülőbázisról 2020. augusztus 24-én. MTI/Ujvári Sándor

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnöksége az eszközök állapotát felmérve dönt további sorsukról: állapottól függően központi készletben tarthatják és karbantartás után tovább üzemeltethetik, esetleg megtartják azokat javítási alapnak vagy kivihetik lőterekre kemény céloknak. Kecskemét, 2020. augusztus 24. Vasúti kocsikra rakják és elszállítják az üzemképtelen, elavult vagy nem javítható technikai eszközöket, köztük teherautókat a kecskeméti repülőbázisról 2020. augusztus 24-én. MTI/Ujvári Sándor

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor