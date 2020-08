Újabb fejlemény az M5-ösön történt busztragédia ügyében

Pótlóbuszt küldtek Lengyelországból a Kiskunfélegyházánál felborult turistabusz meg nem sérült utasaiért, a turisták családjai különvonalon tájékozódhatnak hozzátartozóikról - közölte az utazást szervező dél-lengyelországi iroda.

A balesetben egy 35 éves férfi meghalt. A buszon utazó 46 ember - 44 utas és két sofőr - közül 24-en kórházba kerültek, egy embert súlyos sérülésekkel ápolnak

– közölte a lengyel külügyi tárca.

A dél-lengyelországi Bielsko Biala székhelyű utazási iroda tulajdonosa a PAP hírügynökséggel közölte: folyamatosan kapcsolatban vannak a magyarországi lengyel konzuli szolgálattal, a turisták idegenvezetőjével. Az egészséges utasok hazaszállítását biztosító pótlóbusz a kora délutáni órákban tett nyilatkozat szerint már Magyarország határához közeledett.

A lengyel elnök kabinetfőnöke és külügyi államtitkára, Krzysztof Szczerski vasárnap reggel közölte: Andrzej Duda megbízta őt, hogy a baleset ügyében kapcsolatot tartson a budapesti lengyel nagykövetséggel. Délután Szczerski a Twitter közösségi oldalán megírta: a mentésről és a baleset vizsgálatáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel beszélt telefonon.

"Köszönjük magyar barátainknak az állami hatóságok gyors és hatékony helyszíni akcióját" - olvasható Szczerski bejegyzésében.

A magyar tárcavezető is a Facebookon fejezte ki részvétét. Azt is írta, a magyar hatóságok, a rendőrök, a mentők és a kórházi dolgozók minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, ezért lengyel kollégája köszönetet is mondott. Hozzátette: a magyar kormány a budapesti lengyel nagykövetségnek minden segítséget megad a balesetben érintettek hazatéréséhez.

