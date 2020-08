Megtéveszthette az ügyfeleit a Wizz Air

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított eljárást a Wizz Airrel szemben, mert tavaly április és július között a Booking.com-on keresztül történt foglalásainál 10 százalékos Wizz-kredit visszatérítést hirdetett, ám csak ötöt adott – szúrta ki a Hvg.hu.

A hírportál emlékeztet, amikor valaki regisztrál Wizz Air online felületén, automatikusan Wizz-számlája nyílik, amit pénzbefizetéssel lehet feltölteni kreditekkel. A légitársaság járataira erről a számláról is lehet jegyet vásárolni vagy szállást foglalni, és ott írják jóvá a meghirdetett kedvezményeket is. A Wizz Air a 2019-es, megtévesztőnek talált kedvezményeket mobilappjában, e-mail-kampányában, valamint a weboldalán is promotálta.

A GVH határozatának indoklásából kiderül, hogy

a magyar bázisú légitársaság tudott az eltérésről, mégsem korrigálta.

A lap végezetül megjegyzi, a Wizz Airt nem első ízben marasztalta el a versenyhivatal.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás