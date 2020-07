Fürjes Balázs a metró klímájáról: Karácsony Gergely a főpolgármester, oldja meg

Ezen a nyáron sem szerelik fel légkondicionáló berendezésekkel a hármas metró vonalán futó szerelvényeket. A Népszava írt arról, hogy a BKV tájékoztatása szerint az összes metrókocsi klimatizálása idén nyáron nem kivitelezhető.

A társaság közölte azt is, hogy a járványügyi helyzet az élet minden területére kihatással van, így a szerelvények klimatizálását is befolyásolja. A BKV ugyan mindent megtesz a metrókocsik légkondicionálásának érdekében, de az már bizonyos, hogy idén nyáron minden feltétel teljesülése esetén is maximum a prototípus kocsikon lehet megvalósítani a klimatizálást,

az hat kocsit jelent a 222-ből.

A BKV a gyártó hozzájárulására vár, mivel a berendezések beszerelésének komoly garanciális vonzata van. A Metrovagonmas illetékesei korábban ugyan szóbeli ígéretet tettek, hogy a műszaki tartalom ismeretében elvileg hozzájárulnak a garancia meghosszabbításához, de ezt írásban egyelőre nem erősítette meg a cég. Az orosz társasággal kötött vállalkozási szerződés értelmében bármilyen változtatáshoz hozzá kell járulniuk, különben a BKV elveszti a szerelvényekre adott 30 év garanciát.

Karácsony Gergely főpolgármester még a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa februári ülése után megerősítette korábbi álláspontját, amely szerint a 3-as metró légkondicionáló rendszerének tervezésén dolgoznak a szakemberek,

az erre szükséges források rendelkezésre állnak.

„A hármas metró légkondicionálásának nem pénzügyi akadályai vannak. A nagyobbik probléma, hogy a műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – fogalmazott korábban a főpolgármester, hozzátéve, hogy már egyeztetéseket kezdeményezett a BKV vezérigazgatójával arról, hogy milyen megoldások kínálkoznak. Karácsony Gergely hozzátette, ennek a helyzetnek a kialakulásához az vezetett, hogy főváros előző vezetése – szerinte rossz döntést hozva – a régi metrókocsik felújítása mellett döntött, ahelyett, hogy újakat vásárolt volna.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely korábban azt mondta, a főpolgármester felelőssége, hogy a metró légkondicionált lesz-e idén nyáron, mert ez az ő választási ígérete volt.

„Ha egy választási kampányban az egyik oldalnak az volt az egyik legfajsúlyosabb ígérete, hogy egy felújítás után nem fogadható az el, hogy légkondicionálás nélkül marad a metró, és hajlok arra, hogy ebben Karácsony Gergely főpolgármesternek igaza lehetett, akkor utána

az a minimum, hogy ezt az ígéretét valóra váltja

– fogalmazott a kancelláriaminiszter. – Ha kell, források átcsoportosításával, de az ígéretet, különösen, ha azok olyan kiemelt szerepeket játszottak, mint amilyet ez Karácsony Gergely kampányában, akkor azt be kell tartani.”

Időközben Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Twitter-oldalán azt írta, a főpolgármester tavaly megígérte, hogy beszereli a klímát a hármas metróba, azt is mondta a közgyűlésben, hogy a pénz benne van a főváros költségvetésében, de most újra magyarázkodik és másokat hibáztat. Hozzátette:

„Karácsony Gergely a főpolgármester, oldja meg, cselekedjen, ne csak szövegeljen!”

A főpolgármester 1 éve megígérte,beszereli a klímát a hármas metróba.Azt is mondta a közgyűlésben,a pénz benne van a Főváros költségvetésében. Ma újra hosszan magyarázkodik,kifogásokat sorol,másokat hibáztat.Blablabla.Ő a polgármester-oldja meg,cselekedjen,ne csak szövegeljen! https://t.co/71lcnUfrnq pic.twitter.com/yAlSJCfb6o — Fürjes Balázs (@BalazsFurjes) July 22, 2020

Bíró Endre a Metróért Egyesület elnöke azt mondta, hogy 3 megoldás is lehetséges a klimatizálásra.

Az egyik szerint a légkondicionáló nagyobb tömeggel rendelkező részét, mint például a kompresszor, az alvázra kell szerelni, és innen szellőzőcsöveken keresztül lehet eljuttatni a levegőt az utastérbe. A másik lehetőség, hogy a berendezés a tetőszerkezetre kerül, ami a leggyakoribb megoldás, ebben az esetben viszont a tetőszerkezetet meg kell erősíteni. A harmadik eshetőség, hogy kis tömegű, korszerű klímákat alkalmaznak, ugyanakkor ezekből akár kettőre is szükség lehet egy egy kocsi esetében – magyarázta a szakember.

A metrórekonstrukció 2016 és 2018 között zajlott, a megrendelő főváros viszont nem kért bele klímát takarékossági okokból.

A légkondicionálás utólagos beszerelésének költségei 6–10 milliárd forintba kerülhetnek,

a Népszava szerint Bécs legrégebbi metrószerelvényein egy év alatt megoldották a hűtés-fűtést, 1,4 milliárd forintnyi euróból.

