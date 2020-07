Baleset, betegség és gyilkosság tizedelte az Országgyűlést az elmúlt harminc évben

Az első szabadon választott parlament tagjai közül a Komárom-Esztergom megyei Deák Sándor (SZDSZ) hunyt el leghamarabb – pontosan hét hónap képviselőséget követően, autóbalesetben vesztette életét, amikor 1990. december 2-án a havas úton megcsúszott gépkocsijával. A Parlament épületében lett rosszul a 90. évében járó Demény Pál (MSZP), akinek életét a gyors orvosi beavatkozás – köztük a szocialista Csehák Judité – sem tudta megmenteni 1991 januárjában.

Hamar távozott az MDF-es Csengey Dénes is. A rendszerváltás emblematikus alakja 38 évesen, 1991-ben halt meg, bő egy évre rá pedig a szocialista Nagy Attila hunyt el, aki a korszak egyik népszerű színésze volt. 1992. július 30. és szeptember 30. között az egyébként is belső csatározásokkal küzdő kisgazda frakció három tagja is elhunyt: Borz Miklós, Faddi József és Bélafi Antal. 1993 nyarán Sándorfi György (MDF) budapesti képviselő, majd decemberben a hosszú ideje betegeskedő Antall József miniszterelnök, az MDF elnöke hunyt el. Kéri Kálmán (MDF), az Országgyűlés korelnöke – vezérezredes, volt recski rab – 93 évesen, a záróülést követően halt meg.

A második parlamenti ciklus első halottja Péli Tamás (MSZP) festőművész volt, a 90-es évek közepe pedig bővelkedett a képviselőket sújtó tragédiákban. K. Csontos Miklóst, az FKgP pártügyészét egy családi konfliktus során egyik rokona gyilkolta meg 1996. december 27-én, míg Tóth Pál (MSZP) egy kerékpáros gázolás következményeibe halt bele 1997. augusztus 18-án. Az MSZP-frakció 10 napon belül két ízben is gyászolt, hiszen augusztus 8-án távozott az élők sorából Fehérgyarmat képviselője, Bakai Zoltán. A kereszténydemokratáktól korábban kilépett független kisgazda, a leginkább környezetvédelmi kérdésekben aktív Rott Nándor szintén 1997-ben hunyt el.

1999 májusában egy héten belül a Fidesz képviselőcsoportjának két tagja hunyt el: a siófoki Rajcsányi Péter és a székesfehérvári Gyuricza Béla, aki egyúttal a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára is volt. Néhány hónap múlva, 1999 októberében az MDF-frakció gyászolta a 63 esztendős, fehérgyarmati Zilahi Józsefet. Ebben a ciklusban két honatya lett autóbaleset áldozata. Buza Attila (Fidesz) 2000. október 16-án az Ócsa felé vezető 5-ös főúton lesodródott az útról, majd egy fának csapódott, míg Vancsik Zoltán (MSZP) 2001. augusztus 17-én vesztette életét, amikor az M7-es autópályán egy kamion előzését követően nekiütközött az út szélén álló fának.

A kisgazdák párt- és frakciószakadásával szinte egy időben, 2001 januárjában halt meg István József református lelkész, aki több cikluson keresztül is kitartott Torgyán József pártelnök mellett. 2002-ben húsz napon belül hunyt el Rapcsák András (KDNP) hódmezővásárhelyi polgármester, Dögei Imre, az FKgP Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselője, valamint a szakszervezeti kötődésű Schalkhammer Antal (MSZP). 2003-ban, életének 93. esztendejében távozott a kereszténydemokraták „nagy öregje”, Varga László, bő egy évre rá pedig a korábbi államtitkár, az akkor Fidesz-frakcióban politizáló Isépy Tamás hunyt el. 2005 áprilisában betegség következtében hunyt el a Vas megyei Pusztai Gyula (MSZP). Ugyanebben a ciklusban, 2005. november 26-án, egy tragikus vadászbalesetben saját testvére lőtte le a szocialista Urbán Árpádot.

2006-ban a korábbi belügy- és tárca nélküli miniszter Horváth Balázs (Fidesz) még megnyerte veszprémi választókerületét, de a nyár elején elhunyt. Mandátumát unokaöccse, Horváth Zsolt vitte tovább. 2007 októberében Deák András, a KDNP budapesti, 2008 júniusában Szántó János, az MSZP Fejér megyei, míg 2009 februárjában Tasnádi Péter, az MSZP Baranya megyei képviselője hunyt el, utóbbi Pécs polgármestere is volt. A hónap végén halt meg a 80 éves Aszódi Pál (Fidesz), 2010 januárjában a kereszténydemokrata Kuzma László, néhány nappal később pedig a szocialista Paizs József. Az első ciklusban még a kisgazdákat erősítő Dragon Pál (MDF) a 2010-es választások két fordulója között, de még mandátumát birtokló honatyaként hunyt el.

2011. március 16-án a püspökladányi Arnóth Sándor (Fidesz) halt meg autóbalesetben, amikor egy késő estébe nyúló parlamenti ülésről utazott haza. A baleset oka az volt, hogy az M3-as autópályán, a Pest megyei Bagnál egy gépkocsi a forgalommal szemben hajtott fel a pályára, ahol összeütközött a politikus járművével. A szerencsétlenségben Arnóth sofőrje is életét vesztette. Az előző parlamenti ciklusban 2014-ben a szocialista Kiss Péter, 2015-ben a fideszes Lasztovicza Jenő , míg 2017-ben a kereszténydemokrata Rubovszky György hunyt el.

A 2018. május 8-án összeült, jelenleg is regnáló parlament tagjai közül még abban az évben, december 7-én halt meg az egyetlen kerekesszékes képviselő, a fideszes Hirt Ferenc. Koncz Ferenc (Fidesz) korábbi szerencsi polgármester július 10-én, pénteken délelőtt egy úton megforduló autónak ütközött motorjával a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsen. A politikus életét az orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni, így halálával nyolcra emelkedett azon parlamenti képviselők száma, akik nem betegség következtében hunytak el.

Nyitókép: Pixabay.com