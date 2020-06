Megalakult a gazdaságvédelmi operatív törzs

További kormányzati lépésekre van szükség a járvány gazdasági hatásainak leküzdése és a munkahelyek megvédése érdekében. A kormány ezért hozta létre a gazdaságvédelmi operatív törzset. Ennek elsődleges célja a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, ezért azonosítja és felszámolja azokat az adminisztratív szabályokat, bürokratikus terheket, amelyek fékezik a gazdaságot, akadályozzák a vállalkozások működését - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Azt mondta, akkor tudják javítani a magyar vállalkozások helyzetét is, ha nemcsak a támogatások (vagyis a direkt ösztönzők), hanem a szabályozási környezet terén is előre tudnak lépni.

A járvány miatti digitalizációs kényszerhelyzet tapasztalatait is szeretnék hasznosítani - fejtette ki a pénzügyminiszter. Még mindig vannak ugyanis olyan formanyomtatványok, amelyek kitöltése nehézkes lehet. Ezeket szeretnék egyszerűbbé tenni és az állami bürokrácia felületeit is szeretnék a felhasználók számára elektronikusan is elérhetővé tenni. "Következő ülésünkön már konkrét ügyekkel fogunk foglalkozni, erre az ülésünkre meghívtam Parragh Lászlót, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként ismertet egy tanulmányt, amely a vállalkozók szempontjából mond néhány tanulságos esetet, olyan akadályokat, amelyekkel érdemes ennek a testületnek foglalkoznia" - közölte Varga Mihály.

Számolni kell azzal, hogy a járvány visszaesést okoz majd a magyar gazdaságban - mondta még a tárcavezető, ismertetve, hogy folyamatosan frissítik a gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisaikat, de egyelőre nem kell változtatniuk azon, amit a konvergenciaprogramban közöltek: összességében 3 százalékos visszaeséssel számolnak idén, 2021-re pedig 4,8 százalékos növekedéssel.

"Az alacsonyabb bázis után egy erőteljesebb növekedési pályára állhat a gazdaság, de ehhez dolgozni is kell.

Ha nem teszünk semmit, akkor nagyon sok olyan, egyébként fontos és hatékony, versenyképes kapacitással rendelkező vállalkozás mehet csődbe, amely ezt a járványveszélyt túl tudta volna élni".

A gazdaságvédelmi akcióterv a pénzügyminisztériumi becslések szerint 3 százalékkal járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. Varga Mihály arról is beszámolt, hogy a gazdaságvédelmi alap idei évi 923 milliárd forintjából eddig 904 milliárd forintot használtak fel.

A járvány alatt a magyar gazdaság teljesítménye áprilisban érte el a mélypontját, májusban azonban már megkezdődött a kilábalás a pénzügyminisztérium adatai szerint. "Idén az első negyedévben 2 százalékkal növekedett a magyar gazdaság, amivel megelőzzük a V4-ek országait, és ez a növekedési ütem 4,6 százalékkal voltunk az uniós átlag felett. Vagyis jócskán fölötte voltunk a kormány által kitűzött 2 százalékos értéknek" – mutatott rá a tárcavezető.

Varga Mihály szerint optimizmusra ad okot, hogy Magyarország még mindig vonzó termelési, befektetési célpont, és ha csúsznak is, de folyamatban vannak a gazdasági lehetőségeket bővítő beruházások. Továbbá ismét élénkül a kiskereskedelmi forgalom, és a háztartások megtakarításai is növekednek.

A most felállt gazdaságvédelmi operatív törzset a pénzügyminiszter vezeti, a testület tagjai többek között a gazdaságban lényeges irányítói vagy szervezői szerepet betöltő állami cégek és hatóságok vezetői. Tanácskozási joggal a kormánytól független szervezetek is bekapcsolódnak a törzs munkájába.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás