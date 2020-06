Magyar fejlesztésű rácsokkal védenék az áramütéstől a madarakat a Hortobágyon

Az az alapfeladatunk, hogy az áramellátás zavartalanságát biztosítsuk, de ezt úgy szeretnénk megtenni, hogy közben a természeti környezetünket is óvjuk, ezért minden új hálózatunkat az állatok számára biztonságos módon tervezzük - mondta az InfoRádiónak Varga Ivett, az E.ON szóvivője. Hozzátette, hogy a meglévők biztonságossá alakítása is folyamatos feladat a vállalat számára. Ennek érdekében fogtak össze a madárvédelemben dolgozó szakemberekkel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal és csatlakozott az együttműködéshez a Kaposvári Villamossági Gyár is. Így ezt az új fejlesztést már a hálózatra tudták szerelni - mondta a szóvivő.

Magyar fejlesztésű madárvédő rácsot tesztelnek a Hortobágyon az EON középfeszültségű hálózatán 2020-ban.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy a középfeszültségű hálózat oszlopai közül néhányon vannak úgynevezett oszlopkapcsolók, nagyobb berendezések az oszlopok csúcsain. Erre kerül egy rácsos mechanizmus, amely azt hivatott megakadályozni, hogy a nagytestű madarak olyan helyre szálljanak le vagy úgy szálljanak fel, hogy áramütés érje őket - magyarázta az újítás lényegét a szóvivő.

A mostani pilot projekt keretében a Hortobágyon 10 helyre szerelték fel a védőrácsokat. Egy évig figyelik az eszközök működését a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei, és az EON szakértői két szempontból - mondta Varga Ivett. Egyrészt azt vizsgálják majd, hogy valóban védi-e a madarakat és hogy miként viselkednek a madarak az új eszköz környezetében. Másrészt áramhálózati, üzembiztonsági szempontból is vizsgálják majd, hogy biztonságosan működtethető-e az áramhálózat, egy esetleges meghibásodás javításakor milyen tapasztalatok vannak vele. "Ha mind a két szempontnak meg tudott felelni ez az új eszköz - és nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy így lesz -, akkor egy év múlva döntenek a szakemberek arról, hogy ez akár tömeggyártásra, tömeges használatra is kerülhet az ország egész területén" - mondta Varga Ivett.

Az energiacég tavaly tavasszal 161 helyen alakította át a villamos hálózatot a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, míg a gemenci erdőben 54 villanyoszlopot épített át a madarak védelme érdekében. Idén csaknem 4400 oszlopra kihelyezett fészektartóval várta a gólyák visszatérését, emellett az Őrségi Nemzeti Parkban 100 vörös vércse költőládát szerelt fel a nagyfeszültségű hálózat tartóoszlopaira.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila