Új logisztikai központot avatott a Katolikus Karitász

A mintegy 250 millió forintba került, több mint ezer négyzetméter alapterületű létesítmény ünnepélyes átadásán Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára kiemelte: a karitatív szervezetek intézmények, modellprogramok és segélyakciók működtetésével jelentős részt vállalnak a szociális gondoskodás területein a rászorulók ellátásából.

A Katolikus Karitász által felépített logisztikai és koordinációs központok feladata a helyi és környékbeli szociális ellátás, ugyanakkor ezek a terek az önkéntesek bázisai is lesznek. Az új központokban a célszerű kialakítással és a szükséges eszközök beszerzésével katasztrófa- és vészhelyzeti mentéshez, gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is lehetővé válik, így a Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd - mondta az államtitkár.

Jelezte: a Katolikus Karitász 650 millió forintot nyert el ilyen logisztikai központok megépítésére.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról szólt: ha a karitatív szervezeteknek nincsenek jó minőségű intézményeik, akkor nehezebb karitatív munkát végezni, éppen ezért a hat legnagyobb és három kisebb - összesen kilenc - karitatív szervezet 4,5 milliárdból újított fel, illetve épített új létesítményeket.

A felsőzsolcai logisztikai központ kiemelten segíti a Katolikus Karitász szociális-karitatív tevékenységét, a rászorulók támogatását, valamint a szervezet felzárkóztatási célú programjait. A helyi és regionális feladatellátását segítő raktárbázisként is működő létesítmény lehetőséget biztosít a észak-magyarországi régióban működő egyházmegyei szervezetek támogatására is, így központja lesz a Katolikus Karitász észak-magyarországi segélyprogramjainak.

A raktárbázis katasztrófahelyzeti segélyközpontként is működhet, készenléti eszközök, adományok raktározását láthatja el, továbbá humanitárius célú logisztikai szerepe lehet. A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben biztosíthatók a szociális és katasztrófahelyzeti humanitárius szolgáltatások.

Az új létesítményt Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg.

