Vírusnyomok a magyar szennyvízben

A szennyvízből olyan esetekben mutatható ki a vírus örökítőanyaga, ha egy adott közösségben, amit az adott szennyvízhálózat, szennyvíztisztító ellát, ott jelen van a fertőzés. Az már bizonyított, hogy a fertőzöttek, akár tünetesek, akár a tünetmentesek is, üríthetik a vírus örökítőanyagát, bár valószínűsíthetően sem a széklet, sem pedig a szennyvíz nem tartalmaz fertőzőképes vírusrészecskéket - mondta az InfoRádiónak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője. Vagyis mint terjedési útvonallal nem kell számolnunk, akár a széklettel, akár a szennyvíz általi terjedéssel, az örökítőanyag kimutathatósága azonban nagyon hasznos eszköz lehet. Így ugyanis egy teljes közösségről kaphat pillanatképet a fertőzöttség állapotáról a járványvédelem.

"Ez a vizsgálat leginkább arra alkalmas, hogy a trendeket figyeljük vele, hogy akár térben, akár időben hogyan változik a vírus örökítőanyag mennyisége a szennyvízben. Ez alapján akár előrejelzéseket is tehetünk" - mondta a szakértő. Beszámolt arról, hogy azt mutatják a nemzetközi tapasztalatok, hogy

általában a szennyvízben kimutatható vírusok mennyisége hamarabb kezd el növekedni, mint ahogy a közösségben észlelhető lenne a tünetes megbetegedések növekedése.

"A legcélszerűbb a nyers szennyvíz vizsgálata, de olyan helyeken, ahol nagyobb területről összegyűlt már a szennyvíz. Mi a vizsgálatainkat szennyvíztisztító telepek bemenő nyers szennyvizéből végezzük" - mondta Varga Márta. Szerinte akkor lehet indokolt esetleg kisebb terület szennyvizének vizsgálata, ha valamilyen okból feltételezik, hogy ott az esetek szaporodása figyelhető meg.

"De mivel ez nem egy abszolút szám, vagyis

nem arról van szó, hogy ha megmérem, hogy X vírusgenom mutatható ki, akkor meg tudom mondani, hogy ez pontosan hány fertőzöttnek felel meg, hanem tendenciákat nézünk.

Ezért minél nagyobb népességről képet adó ponton érdemes a mintavételt végezni, ezért a legalkalmasabb helyszínek a szennyvíztisztító telepek" - jegyezte meg a szakértő. Elmondta azt is, hogy a szennyvíz mintákkal nem egyszerű dolgozni, ezért elég komplex mintaelőkészítési eljárást alkalmaznak. De ezzel együtt is 24 órán belül el tudnak jutni a nyers szennyvíz mintától a végeredményig.

"Eddig is gyanítottuk, hogy a szennyvízben előfordulnak a vírus örökítőanyagai - ezt több nemzetközi tanulmány már igazolta - most már vannak erről hazai adataink is. Bár fertőzőképességről nincsen tudomásunk, nagyon fontos, hogy a szennyvíztisztítók dolgozói megtegyék a kellő óvintézkedéseket, tehát csak megfelelő védőfelszerelésben végezzék a munkájukat - ahogy egyébként eddig is tették" - mondta Varga Márta. Szavai szerint jelenleg

nem számolnak azzal, hogy a szennyvíz a befogadó élővizek minőségére kedvezőtlen hatással lenne, vagy a természetes fürdővizekben emiatt megjelenne a vírus.

