Hableány-katasztrófa: egy éve nyugtalan a Duna

Egy megrázó kép az Újpesti-öbölből, a Népszigetről: a Duna partján kék-fehér színű, középtájt megtört hajóroncs várja a sorsát felállványozva.

Egy, illetve két ország retinájába biztosan beleégett ennek a hajóroncsnak a képe.

Budapesten, a Margit hídnál dél-koreai turistákat szállított a Hableány névre keresztelt turistahajó az erőteljesen áradó Dunán, amikor ma egy éve 21 óra 5 perckor a szakadó esőben utolérte és maga alá fordította a Viking Sigyn szállodahajó, másodpercek alatt el is süllyesztve.

A felvételt csak erős idegzetűek tekintsék meg!

Minden idők egyik legsúlyosabb dunai hajószerencsétlenségében 33 turista és 2 fő személyzet tartózkodott, hét ember élte túl a balesetet,

egy koreai utast a mai napig nem találtak meg.

Az utasok közül volt olyan házaspár, amely ajándékba kapta az utat gyermekétől, az ajándékozó pedig saját lányát, tehát az unokát magával hozta Budapestre - mind odavesztek. Az apa munkahelyi elfoglaltságai miatt nem utazott a családdal. A tragédia egy testvérpárt is kettéválasztott, egyikük túlélő, másikuk halálos áldozat volt - derült ki a koreai sajtó tényfeltáró írásaiból.

Ahogy a halottak száma is hosszú időre kérdéses maradt, az egyértelmű felelőst sem (volt) könnyű megnevezni. A rendelkezésre álló felvételek és radaradatok alapján nem volt egyértelmű, hogy a Hableány esetleg nem vágott-e szabálytalanul elé a Viking Sigynnek.

A hajóroncsot mindenesetre másnap megtalálták a folyó fenekén, a Dunán pedig részleges hajózási zárlatot rendelt el a rendőrség. A magyar állam- és kormányfő, valamint a parlament elnöke is részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak dél-koreai kollégája felé, Pintér Sándor belügyminiszter pedig hivatalában fogadta tájékoztatás végett a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetét.

Szintén még a nap folyamán őrizetbe vették a hátulról érkezett hajó, a Viking Sigyn kapitányát, másnap pedig már előzetes letartóztatását is indítványozta az ügyészség, amit harmadnap el is rendeltek. Jurij C. azonban két héttel később, óvadék - 15 millió forint - ellenében kiszabadult, de Budapestet nem hagyhatta el, nyomkövetőt kellett viselnie, és hetente kétszer jelentkeznie kellett a nyomozóhatóságoknál. Ez ellen tiltakozva a Legfőbb Ügyészség a Kúriához fordult jogorvoslatért, nem is hiába, július 31-én ismét elrendelték Jurij C. letartóztatását, vádat november végén emeltek ellene, de januárban ismét házi őrizetre lazították bűnügyi felügyeletét. Pere egy friss bejelentés szerint szeptemberben talán megkezdődhet.

A víz alatt pihenő hajóroncs a búvárok számára

a legfejlettebb eszközök segítségével is napokig megközelíthetetlen volt a tragédiát követően,

az időjárás javulása, a vízállásban beállt kedvező változás és a nemzetközi segítség együttállásának volt köszönhető, hogy a katasztrófa utáni ötödik napon végre elkezdhették felszínre hozni a roncsban rekedt holttesteket - a hajót még később, csak a 13. napon -, de egyre-másra kerültek elő a holttestek a Duna különböző magyarországi pontjain is, így Érdnél, Ercsinél és Kulcsnál.

Ezzel párhuzamosan haladt a bűnügyi nyomozás is, a Fővárosi Főügyészség közölte, az ukrán kapitány adatokat törölt a telefonjáról a tragédiát követő percekben, órákban, sőt, kisvártatva az is kiderült, hogy Jurij C.-nek cserbenhagyás miatt is felelnie kell, az ütközés után ugyanis - ez a hajó mozgásának rekonstrukciójából derült ki - továbbhaladt a helyszínről, és csak kevéssel később "tolatott" vissza a tetthelyre, amikor már emberek voltak a vízben. A nyomozati iratokban mindenesetre szerepel, hogy

a Viking Sigynt a tragédia pillanata előtt percekig nem vezette senki.

A koreai túlélők vallomásaiból - és korai beszámolóiból - július derekára egy 300 oldalas dokumentum gyűlt össze a rendőrségen. A közlések pedig mind egy irányba mutattak:

a Viking váratlanul és hirtelen jelent meg a Hableány mögött, a hajón tartózkodók számára egyértelmű volt, hogy baleset lesz.

Azt a Viking kormányállásának hangrögzítőjén megmaradt felvétel bizonyította be, hogy a kapitánynak egy utas szólt: elütöttek egy másik hajót. Az ütközés előtt másfél perccel azonban a szállodahajó rendszere mutatta a kapitánynak, hogy előttük halad a Hableány.

Október 7-én az alkalomra írt koreai zeneművel és felvonulással búcsúztatták a Hableány-katasztrófa halálos áldozatait.

A tragédia egyéves évfordulóján ismét lett volna egy koreai megemlékező esemény Budapesten, de ezt a járványhelyzet most megakadályozza. Egy koreai sámánszertartás színpadi változatát mutatták volna be percre pontosan egy évvel a tragédia után, de a gyászolók és az érdeklődők ezúttal a Faceookra szorulnak, a közösségi oldalon követhető a dél-koreai Jindo Nemzeti Gugak Központ Ssitgimgut című előadása.

A pénteki online bemutató mellett a kulturális intézet közösségi oldalán meghallgatható Jung Marie, koreai jeongga énekes Stabat Mater feldolgozása is, amelyben a hagyományos keleti dallamot ötvözi a gregoriánnal.

A Hableány-katasztrófa valamennyi korábbi hírét ITT olvashatja.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán