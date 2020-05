Gulyás Gergely tisztázta az eldobható műanyagok betiltása körüli helyzetet

Gulyás Gergely szavai szerint az üggyel kapcsolatban téves információk és állítások jelentek meg, még akkor is, ha önkritikusan el kell ismernie, azzal, hogy benyújtottak egy javaslatot, majd visszavonták, ami a jelenlegi kormányra nem igazán jellemző, ő maguk is okot adtak ezekre. Ezért a kancelláriaminiszter egyértelművé tette:

a kormány szándéka nem változott azzal kapcsolatosan, hogy az egyszer használatos műanyagokat ki kell majd tiltani.

Nem is változhatott, hiszen egy európai uniós kötelezettségről van szó – tette hozzá.

Ugyanakkor, a jelenlegi járványhelyzetben a munkahelyek megtartása a legfontosabb, és ezért a munkahelyek megőrzésére garanciát kell kapnia a kormánynak azt megelőzően, hogy a szóban forgó törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadná – magyarázta. Ráadásul az Európai Unió a menetrenddel és a részletekkel kapcsolatosan július 1-ig fog részletes tájékoztatást adni a tagállamoknak, amit mindenképp indokoltnak tartanak megvárni. A kabinet reményei szerint ezt követően, egyeztetve az érintett cégekkel, garanciát fognak tudni az ágazatban a munkahelyek megőrzésére.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, a járványhelyzet miatt egész másképp kell az ilyen és hasonló döntéseket meghozni, mint korábban, hiszen 2018-tól azzal a „kellemes problémával” szembesült az ország, hogy munkaerőhiány volt, és ha valahol megszűntek munkahelyek, akkor általában gyorsan el tudtak helyezkedni nagyon sokan, állami segítségre is kevesen pályázat, de a helyzet most megváltozott. A kormány eleget fog tenni az európai uniós kötelezettségnek, be fogja tiltani az egyszer használatos műanyagokat, de csak akkor,

ha garanciát tudnak adni minden munkahely megőrzésére,

és az ezzel foglalkozó cégeknek arra, hogy a tevékenységüket, a magyar gazdaság produktivitása érdekében továbbra is kamatoztatni tudják – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Kiváltható, azonban drágább

A nyomdaipari és csomagolóipari gépeket forgalmazó és szervizelő Hesse Trade ügyvezetője, Markos András szerint komposztálható vagy többször felhasználható műanyagokkal is kiválthatók lennének az egyszer használatos műanyagok, ugyanakkor az alternatív csomagolóanyagok előállítása jellemzően drágább.

Mint fogalmazott, a műanyag nem rossz anyag, csak abban az esetben, ha egyszer használjuk fel és eldobjuk. Ráadásul a 60-as, 70-es években, mint egy környezetvédő anyagként jött be az emberek tudatába, mondván, nem kell értük fákat kivágni.

A gondolat jó volt, a baj, hogy közben „túl lett használva”,

utat engedve az egyszer használatos zacskóknak, poharaknak, tányéroknak – tette hozzá. Szerinte ezek kiválthatóak lennének papírból, vagy fából készült termékekkel, amiket többször fel lehetne használni, vagy legalábbis könnyen fel tudna dolgozni a környezet.

Az a papír, amit egyszer már használtunk, élelmiszerek közelébe nem kerülhet, miután kizárólag higiéniailag tiszta, vagyis első felhasználású anyagokkal találkozhatnak. A papírok másodlagos felhasználása jellemzően az ipari csomagolásban jelentkezik: így például a hullámkartonokat a visszagyűjtést követően pépesítik, majd kiöntik, megszárítják és létrehoznak egy újfajta csomagolóanyagot – magyarázta a szakember.

Markos András arra is kitért, a komposztálható műanyag zacskók biztos, hogy egy drágább alternatívát jelentenének, ahogy egy papír szívószál legyártása is jóval költségesebb a hagyományos műanyagénál, de ez a technológiától is függ. Véleménye szerint majdnem minden esetben anyagilag drágább, ugyanakkor,

ha a teljes sort vesszük, a környezeti terhelést is beleértve, akkor a „nap végén ez olcsóbbá válik”.