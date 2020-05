Hatvanhat nap zárvatartás után nyit újra a Fővárosi Állat- és Növénykert, de a látogatásnak a járványhelyzet miatt új szabályai vannak – mondta az InfoRádiónak Hanga Zoltán szóvivő.

A jegypénztáraknál nem lehet majd jegyet váltani, ezzel igyekeznek elkerülni a sorbanállást. Ehelyett előre, online, az Állatkert honlapján elérhető jegyváltási felületen lehet megvenni a belépőjegyeket.

"A jegyváltási rendszer úgy van beállítva, hogy egy adott napra 2500 jegyet lehessen összesen váltani, a bérletek is igénybe vehetőek.

Ezzel nagyjából elérhető az, hogy a napi látogatószám a körül legyen, ami ilyenkor májusban egy átlagos hétköznapon szokott lenni. Emellett könnyen be lehet tartani a másfél méteres védőtávolságot" - tette hozzá Hanga Zoltán.

Maga az Állatkert nyitva lesz, de bizonyos létesítmények - elsősorban a beltéri bemutatóhelyek, és azok, ahová be lehet menni az állatok közé, az állatsimogató vagy a makik kifutója - még nem fogadnak látogatókat. A Hol nem volt vár zónája is zárva tart még.

A tavaszi időszakban sok kisállat született a kertben, amelyet az újranyitással most először láthatnak a vendégek – számolt be az InfoRádiónak Hanga Zoltán. Többek között az ázsiai vadkutyák kölykeit és a hattyúfiókákat említette. "A kis tapír ugyan még február végén született, de éppen akkor mutatkozott volna be a közönségnek, amikor a járványveszély miatt be kellett zárnunk, ezért őt egyelőre csak az interneten keresztül láthatták. Most tudjuk először bemutatni a látogatóknak" - tette hozzá.

Az állatkerti szóvivő felhívta a figyelmet, hogy az állatok etetése egyelőre szigorúan tilos, zoo-eledelt sem fognak árusítani, és a távolságtartás szabályának betartása érdekében elmaradnak a nagy tömegeket vonzó látványetetések és állattréningek is. Szájmaszk használata pedig javasolt, de nem kötelező.

Nyitókép: Fővárosi Állatkert