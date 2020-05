Érdemes átbeszélni a karantén tapasztalatait a családoknak is

Azt gondolom, hogy ez az időszak minden család életében egy rendkívül különleges időszakként fog megmaradni: egyszerre jelentett egy fokozott terhelést, mindenképpen krízist provokált minden családban, azzal együtt is, hogy mint minden krízisnek, ennek is lehetnek akár pozitív hozadékai is - mondta az InfoRádióban Török Szabolcs, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetének docense. Kollégáival együtt úgy tapasztalták, hogy extrém terhelés hárult a családokra a bezártság, az új feladatok miatt, és hogy legtöbb esetben a korábbi módok, ahogy megküzdöttek a családok egy-egy helyzettel, azok már nem elegendőek egy ilyen új helyzetben. "Szükségképpen valamilyen új stratégiákhoz, új megoldási módokhoz kell fordulniuk ilyenkor" - tette hozzá a docens.

A párkapcsolatok esetében részben a konfliktusok jöttek elő, ami szerinte elkerülhetetlen egy krízishelyzetben, de ugyanakkor arra is rámutathatott, hogy hol vannak az erős pontjai a kapcsolatnak, és meg is erősödhet egy kapcsolat.

"Mint ahogy minden új helyzet előhozza azokat a korábban talán fel nem tárt, vagy át nem beszélt dolgokat, ez is katalizátorként hatott, és vélhetően nagyon sok újféle szükséglet jelent meg a házaspárok, párok mindkét tagjánál"

- mondta Török Szabolcs. Hozzátette: talán fokozottabban igényelte egyikük vagy másikuk a társának a jelenlétét, támogatását, gondoskodását akár. "És itt nagyon fontos, hogy mennyire tudunk, merünk a másikhoz fordulni, ha valóban szükségünk van rá" - mondta a docens.

"Érdemes itt ezen a váltóponton, mielőtt visszarendeződnek a hétköznapi dolgok, valamiféle értékelést, családi kupaktanácsot tartani"

- tanácsolta a szakember. Mint mondja, néha egy apró kis rituálé, valami kis záróbuli családi szinten a karanténidőszak végén ezt nagyon alkalmasan segítheti.

Szerinte egyrészt kimondásra kerülhetnek olyan érzések, amelyekről a többiek nem is tudnak: mi az, ami kifejezetten értékes, jó volt a számomra ebben az időszakban, mi az, ami nehéz volt. "Ez a fajta nyíltság, megosztás, megbeszélés ez biztosan nagyon sokat segít. Ebből kirajzolódhatnak azok a dolgok is, hogy mit őrizzünk meg a jövőre vonatkozóan, mik a tanulságok, mik a tapasztalatok amiket érdemes továbbvinni családi szinten is" - tette hozzá.

Elmondta: a karantén vége után sem késő szakemberhez fordulni. Szerinte hosszan nem érdemes cipelni ki nem mondott, nehéz érzéseket, konfliktusokat. "Ehhez tudom javasolni azt is, hogy a világ egyik legismertebb párterapeutája, Susan Johnson magyaroknak tart rövid esti előadást kedden. Az eseménynek külön honlapja van suejohnson2020 néven, és egy linkre kattintva tudják meghallgatni az előadást. Előzetesen jegyet kell váltani rá. Ez is adhat fogódzókat, érdekes információkat a válaszokat kereső pároknak - tette hozzá Török Szabolcs.

