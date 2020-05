A magyar borászok eltörölnék a sofőrök alkoholfogyasztási tilalmát

Március közepétől a vírus miatti gazdasági válsághelyzetben gyakorlatilag leállt a szállodákat és vendéglátóhelyeket magába foglaló piac, és ez a minőségi borok értékesítésében jelentős visszaesést okozott – nyilatkozott a növekedés.hu-nak Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke, aki szerint az eladások

a minőségi borokat előállító borászatoknál rövid idő alatt akár 60-80 százalékkal is leépülhettek,

mert a kieső forgalmat a kiskereskedelmi élelmiszerüzletek nem tudták helyettesíteni, illetve pótolni.

Az olcsó asztali borok, illetve a lédig kiszerelésű – kannás- és folyóborok – forgalma nem csökkent, sőt a lakossági készletezési és pánikvásárlások hatására márciusban érzékelhető mértékben növekedett is.

Légli Ottó szerint a termelők a kialakult válsághelyzet hatására sem hagynak fel a szőlőműveléssel, és nem csökkent a szőlőtelepítési kedv sem, de bizonytalanságot okoz, hogy az idei borok jelentős részéből csak két-három év múlva lesznek értékesíthető termékek, miközben

egyelőre nem látszik, hogy a válság után miként rendeződhet majd vissza a piac.

A borágazati szereplőknek nem kedvez, hogy a hazai, illetve az európai borok iránti kereslet a mostani járványhelyzettől függetlenül is visszaszorulóban van. Magyarországon a fejenkénti éves hazai borvásárlások mennyisége jóval 30 liter alá, 23-25 literre esett.

A gazdaságvédelmi akcióterv több intézkedése is segíti a borászokat, de a HNT szerint a borágazat stabilizálásához további intézkedésekre is szükség lenne. Az egyik jelentős fogyasztásösztönző lépés lenne az is, ha Magyarországon megszűnne a gépjárművezetők alkoholfogyasztásával szembeni „zéró tolerancia”, amelynek eltörlését a HNT szintén régóta javasolja, de a mostani gazdasági krízis elmúltával különösen fontos keresletnövelő tényezőnek tartaná.

A „zéró toleranciával” mára számos európai ország felhagyott, és az autósofőrök számára nulla helyett általában 0,4-0,6 ezrelékes maximális véralkohol szinteket enged meg.

Ha a magyar szabályozás is enyhébb lenne, az elnök szerint lehetővé válna, hogy az éttermi ebédekhez vagy vacsorákhoz egy pohár bort a gépjárművezetők is elfogyaszthassanak. Így a vendéglátóhelyekre szervezett, autózást igénylő családi vagy baráti összejöveteleken az étel- és italfogyasztással a sofőrök is teljes értékű gasztronómiai élményt szerezhetnének.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás