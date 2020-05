A munkaerőpiacon nem keresett embereket segíti a Máltai Szeretetszolgálat

A munkaerőpiacon nehezen érvényesülő, hátrányos helyzetű, vagy mentális problémákkal küzdő álláskeresőknek indított személyre szóló segítséget nyújtó programot május elején a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, más segítő szervezetekkel és nagy látogatottságú álláskereső portálokkal együttműködve. A koronavírus járvány miatt a program távkapcsolatban működik, a tanácsadás online zajlik, de egyénre szabott módon. A szolgáltatás többszintű, diszpécserek, mentorok és különböző szakértők is részt vesznek a programban.

A Máltai Szeretetszolgálat különböző foglalkoztatási programjai évtizedek óta segítik a fogyatékkal élő, hajléktalan, vagy kirekesztett csoportokhoz tartozó emberek elhelyezkedését. A támogatottak köre négy éve kibővült azokkal a társadalmi csoportokkal, melyek tagjai önerőből csak ritkán és nehezen jutnak túl a munkáltatók kiválasztási folyamatain, így az alacsony iskolázottságú emberek, az egyedül maradt szülők, vagy akár a koruk miatt mellőzött álláskeresők is segítséget kapnak. Az elmúlt időszakban ezerötszáz ember talált munkahelyet a Szeretetszolgálat közreműködésével.

A karitatív szervezet május elején indította el új szolgáltatását, amelynek elsődleges célja, hogy a jelentkezőket képessé tegye önállóan is munkát keresni és találni. A résztvevők a segítőkkel közösen felmérik az illető lehetőségeit, kiderítik, milyen hibákat vétett korábban az álláskeresés során, azokat közösen kijavítják, és együtt új lehetőségeket keresnek. A mentorok a helyzet feltárása mellett az álláskereséshez szükséges önéletrajzok, motivációs levelek elkészítéséhez is segítséget adnak, felkészítik a jelentkezőket az állásinterjúkra, indokolt esetben pszichológushoz, HR-tanácsadóhoz, vagy más szakértőhöz irányítják. A segítségnyújtás telefonon, e-mailen, és videókapcsolaton zajlik. A programban részt vesznek az Incorpora hálózat koordinátorai is, a CV-Online portál pedig szakmai segítséget, így online videóinterjú felkészítő foglalkozásokat ajánlott.

A segítő programba a munkáltatók is bekapcsolódhatnak, a Máltai Szeretetszolgálat reményei szerint sokan lesznek, akik a jelentkezők nehézségei mellett az érintettek képességeit és lehetőségeit is figyelembe veszik. Az álláskeresők és a munkáltatók egyaránt a www.mukatanacsadas.maltai.hu oldalon jelentkezhetnek egy kérdőív kitöltésével, majd a Szeretetszolgálat munkatársai felveszik velük a kapcsolatot.