Kormányinfó: íme az újraindulás részletei - percről percre

2020.04.30. 10:22

Változtatások - csak vidéken!

Gulyás Gergely: az időseknek továbbra is 9-12 óra a vásárlási időzóna, lehetőleg mindenki hordjon maszkot, és tartsa be a 1,5 méteres távolságot. Május végéig biztosan nem áll vissza az oktatás. Marad az ingyenes parkolás az egész országban, csökkent ezáltal a tömegközlekedés használata. A rendezvénykorlát továbbra is érvényben marad, augusztus 15-éig.