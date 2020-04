Részletek derültek ki a magyarországi koronavírustesztek eredményeiről

Kedden egy online konferencián jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, hogy a négy hazai orvosegyetem vezetésével reprezentatív országos tesztelésbe kezdenek, hogy kiderüljön, a koronavírus eddig milyen mértékben fertőzte meg a magyar embereket. A több mint 17 ezer ember bevonásával készülő felmérés bejelentésekor a rektor az eddigi tesztek eredményeiről is beszámolt – derül ki az egyetem honlapjára is felkerült előadásvázlatból.

A közölt adatok szerint április 26-ig a négy orvosegyetem és egy magánlabor

összesen 33 155 tesztet végzett, ebből 832 lett pozitív (2,5 százalék)

12 704 panasszal érkező betegből 448 koronavírus-fertőzöttet igazoltak a PCR-vizsgálatok (3,5 százalék)

8011 kontaktszemély szűrtek le, közülük 329 lett pozitív (4,1 százalék)

12 440 egyéb kategóriába sorolt, tünetmentes ember közül csak 55 beteget találtak (0,4 százalék)

A Semmelweis Egyetem laborjában végzett teszteket időrendi bontásban is bemutatta Merkely Béla:

március 11. és 22. között 959 vizsgálatból 12 lett pozitív (1,3 százalék)

március 23. és április 5. között 2634 tesztből 22 mutatott ki betegséget (0,8 százalék)

április 6. és 19. között 5207 embert ellenőriztek, és 11-en voltak fertőzöttek (0,2 százalék)

Az is kiderült az előadásból, hogy az OTP 5146 tesztet végeztetett el a dolgozóin március 31. és április 20. között, ebből ötven lett pozitív (0,97 százalék), de április 16. után már nem találtak fertőzöttet az alkalmazottak között.

A Mol is ellenőriztette a dolgozóit, április 5. és 22. között 7385 mérésből mindössze 2 pozitív esetet találtak (0,03 százalék).

Az egyik magánlabor április 11. és 25. között 1585 mérést végzett, és mindössze 2 pozitív esetet talált. Ez 0,13 százalékos fertőzöttséget jelent a vizsgált körben.

Merkely Béla szerint ez azt mutatja, hogy a tünetmentes emberek tesztelésének nem túl nagy a találati aránya, ezért érdemesebb a fertőzésgyanús embereket, illetve a velük kapcsolatban állókat vizsgálni.

Nyitókép: MTI/EPA/Mark R. Cristino