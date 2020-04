Május 3-a után új védekezési rendszer kezdődik - a nap hírei

Május 3-ig biztosan maradnak a korlátozó intézkedések - közölte kormányzati tájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Gulyás Gergely azt mondta: május 3-a után új védekezési rendszer kezdődik, amelyben kiemelten figyelnek az idősekre, de már megkezdődhet a gazdaság újraindítása. A tárcavezető elmondta: másfél hónap elég volt arra, hogy az egészségügy felkészüljön a koronavírus-járványban a tömeges megbetegedésekre. A Miniszterelnökséget vezető miniszter A magyar egészségügy- és kórházfinanszírozás átgondolását is szükségesnek nevezte. Gulyás Gergely kormányzati tájékoztatóján közölte: át kell tekinteni azt a gyakorlatot, amely arra ösztönöz, hogy a betegek több ideig maradjanak bent a kórházban. Hozzátette: ebbe be kell vonni az orvosszakmai szervezeteket is.

Újabb 14, többségében idős beteg hunyt el a koronavírus fertőzés következtében, ezzel 239-re nőtt a halálos áldozatok száma - mondta el az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos.Müller Cecília hozzátette: a kórokozót már 2.284 embernél mutatták ki, ugyanakkor 390-en meggyógyultak. 850 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 61-en vannak lélegeztetőgépen. Szólt arról is, hogy tart az idősotthonok átvizsgálása és fertőtlenítése.

Magyarország kedvező kamatozás és magas befektetői érdeklődés mellett összesen 2 milliárd euró értékben bocsátott ki 6 és 12 éves futamidejű államkötvényeket - jelentette be a pénzügyminiszter.Varga Mihály szerint az eredményes tranzakció megerősíti, hogy a befektetők továbbra is bíznak Magyarországban, és a magyar gazdaság újraindításában. Hangsúlyozta: a koronavírus-járvány miatt megnövekedett finanszírozási igény fedezete biztosított.

Szélesebb körben tették elérhetővé a bértámogatási programot, egyes részeit pedig egyértelműsítették a rendelet legutóbbi módosításával - mondta az innovációs minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a kieső munkaidő ezentúl 15-75 százalék között is lehet, illetve kétórás foglalkoztatás esetén is jár a bértámogatás. Szólt arról is, hogy május elejétől-közepétől tehetők Magyarországon online nyelvvizsgák, amelyek teljes értékű vizsgák lesznek. Az ehhez szükséges jogszabályi háttér már megszületett, a technikai fejlesztés is maximum napok, hetek kérdése.

A következő napokban több ezer koronavírus tesztet végez el a budapesti cégeknél és intézményekben a Fővárosi Önkormányzat. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette: aláírta a szerződést több mint 20 ezer teszt beszerzéséről. A teszteket elsőként a szociális, és idősotthonokban dolgozókon és a gondozottakon végzik el.

Újra megnyílt három határátkelő a magyar-szerb határon az ingázók számára - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Horgoson bejelentette: a két ország állampolgárai ismét használhatják a röszkei, a tompai és a hercegszántói átkelőt munkavállalási és mezőgazdasági munkálatok elvégzése céljából a határsáv 50 kilométeres körzetében.

Jövő szeptemberben tartják meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust - közölte az esztergom-budapesti érsek.Erdő Péter azt követően beszélt erről az InfoRádióban, hogy a Vatikán egy évvel elhalasztotta a szeptemberre tervezett budapesti eseményt. A bíboros hangsúlyozta: Ferenc pápa döntését a nemzetközi járványhelyzet tanulmányozása után körültekintő mérlegelés előzte meg. Hozzátette: a Szentszék a következő két-három év nemzetközi eseményeit is elhalasztotta.

Pénzügyi alap létrehozását sürgették az uniós tagállamok vezetői a koronavírus okozta válság ügyében tartott videokonferencián. Az esemény után az Európai Tanács elnöke Brüsszelben azt közölte: a tagországok vezetői azzal bízták meg az Európai Bizottságot, hogy május 6-ig terjesszen elő költségvetési olyan javaslatot a 2021-2027 közötti időszakra, amely megfelelő pénzügyi alapot biztosít a koronavírus-válság sújtotta gazdaság fellendítésére. Angela Merkel német kancellár azt mondta: júniusban kezdődhet a járvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló első, 540 milliárd eurós uniós csomag végrehajtása. A második szakaszában egy gazdasági helyreállítási, újjáépítési alapra lesz szükség.

Csaknem 3 ezer milliárd dollárral lesz szegényebb a világ az idén az új koronavírus okozta globális járvány miatt - áll a Fitch Ratings előrejelzésében. A nemzetközi hitelminősítő a tanulmányban közölte: modellszámításai szerint a világgazdasági szintű hazai össztermék 3,9 százalékkal zuhan idén. A Fitch szerint ilyen mély globális recesszióra a második világháború óta nem volt példa. A cég hangsúlyozza: előrejelzése azt jelenti, hogy a világgazdaság teljesítménye 2020-ban kétszer nagyobb mértékben esik vissza, mint a 2008-2009-es globális pénzügyi válságot kísérő recesszió idején.