Újabb 12 halott itthon, 2168-ra nőtt az ismert fertőzöttek száma

Összesen 2168 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte a kormányzati tájékoztató portál.

Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg, így 225 főre emelkedett az elhunytak száma.

295-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

825 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 11 049-en tartózkodnak. Már több mint 52 ezer mintavétel történt.

A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. A Pesti úti idősotthonban az eddigi adatok szerint 284 gondozott fertőzött és 28 elhunyt.

Mint írják, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

