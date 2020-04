A budapesti üzletekben és piacokon is kötelező lesz a maszk

Karácsony Gergely főpolgármester a budapesti operatív törzs ülése után a Facebookon jelentette be, hogy április 27-től a BKK járatai mellett az üzletekben, boltokban, piacokon és taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása maszkkal, kendővel vagy sállal.

„A célunk, hogy megfékezzük a járvány terjedését. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy zárt térben veszélyes, ha nem takarjuk el az arcunkat” – közölte a főpolgármester.

Vidéken már több település közterületein tették kötelezővé a maszk viselését.

BKK: 60 ezer maszkot osztanak

Az új szabály életbe lépését megelőzően és annak első hetében több forgalmas csomópontban osztanak egészségügyi maszkot, összesen 60 ezer darabot a BKK munkatársai - közölte a cég. A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik, és első körben 5 ezer, majd később további 25 ezer maszkot adnak térítésmentesen a közösségi közlekedést használóknak.

A közösségi közlekedési eszközökön való maszkviseléssel kapcsolatos szabályt a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében a környező európai fővárosok közül Bécs és Prága is bevezette már. A mindnyájunk védelmét szolgáló intézkedés betartására a közterületi FUTÁR-kijelzők, a járműveken pedig hangbemondás és a kihelyezett tájékoztató anyagok figyelmeztetik majd az utasokat, emellett a kötelező maszkviselésről a BKK ellenőrei és biztonsági őrök is tájékoztatást adnak – ők később az előírás betartást is ellenőrzik majd.

A maszk hordásához tájékozódnunk kell annak megfelelő felvételi, levételi módjáról, fertőtlenítéséről.

Mielőtt felvesszük a maszkot, mossuk meg a kezünket meleg vízzel és szappannal, vagy fertőtlenítsük kezünket alkoholos kézfertőtlenítővel. Viselése alatt a maszknak folyamatosan fednie kell a szájat és az orrot. Amennyiben a maszk rendelkezik állítható orrpánttal, azt szorosan az orrgyökhöz kell igazítani. A maszk pontosan illeszkedjen az arc bőrére, ne legyenek nyílások a maszk és az arc között.

A maszk viselése közben kerülni kell a maszk megérintését, amennyiben mégis megérintjük, mossunk kezet, vagy fertőtlenítsünk. Amennyiben a maszk valamitől átnedvesedik, mihamarabb cseréljük.

A maszk eltávolítását hátulról végezzük. Fülünk mögül emeljük ki a rögzítő gumit, vagy kötözzük ki a tarkónál megkötött madzagokat. A maszk elülső felszínét tekintsük szennyezettnek, és kerüljük az érintését a levétel során.

Az egyszerhasználatos maszkokat ne használjuk fel többször, hanem dobjuk zárható szemetesládába! Amennyiben saját készítésű, vagy más szövetmaszkot használunk, helyezzük azt enyhén klóros vagy más fertőtlenítős vízbe, áztassuk benne 10 percig, mossuk ki magas hőfokon (60-90 fok), szárítsuk meg, és lehetőleg vasaljuk is ki az újabb viselés előtt.

A maszk levétele után mossuk meg a kezünket meleg vízzel és szappannal, vagy fertőtlenítsük kezünket alkoholos kézfertőtlenítővel.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala