A diákmunka jelentős része eltűnt

A gazdaságba fokozatosan szivárgott át a vírus okozta válság: március előtt nem volt annyi diákmunkaerőnk, hogy az összes ügyfelünket ki tudtuk volna szolgálni, március közepétől-végétől azonban folyamatosan érzékelhető a diákgyakornokoknak és a termelési-szolgáltatási szektorban foglalkoztatott diákmunkavállalók arányának a jelentős csökkenése - mondta az InfoRádiónak Dénes Rajmund, a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet igazgatója.

Szavai szerint mivel nagyon nehéz megmondani, hogy mikor tetőzik a járvány, hogy addig valóban fenn lehet-e tartani ezeket a korlátozó intézkedéseket, és a gazdaságot ilyen visszafogott állapotban meg lehet-e tartani, mert nagyon sok ember kerülhet addig utcára, nagyon sok diák megélhetése lehetetlenülhet el teljes egészében. Mint mondta, sokan nem kollégiumban laktak, hanem albérletet tartanak fent, vagy a megélhetésüket teljes egészében munkával biztosították.

"Folyamatosan kommunikálunk a kormánnyal,

megoldási javaslatot küldtünk, melyek ennek a szektornak a foglalkoztatás-visszaesésből adódó gondjaira, illetve azoknál a diákoknál, akinél kiesett az állandó jövedelem, átmeneti megoldást, segítő intézkedést jelenthetne"

- közölte Dénes Rajmund. Szavai szerint látják, hogy rövidesen nagyon nehéz helyzetben lesz a gazdaság - bár már most sem könnyű -, és a következő hónapok fogják az igazi kihívást jelenteni, és sokkal több ember fog, nemcsak diák, hanem felnőtt főállású munkaerő is utcára kerülni, ha hatékony intézkedéseket nem tesz a kormány.

Ugyanakkor biztos abban, hogy a gazdaság újraindulásánál a munkanélküliség mértékétől függetlenül is lesz igény a diákmunkásokra. Szavai szerint ez a mostani válság nem összemérhető a 2008-2012 közötti válsággal, mivel annál sokkal lassabb volt a zuhanás és a kilábalás is.

"Ha sikerül kordában tartani és megfékezni a vírushelyzetet, akkor ez most egy mélyrepülés lesz, akár rosszabb is, mint az akkori gazdasági válságvolt, viszont gyorsabb is lesz a kilábalás"

- tette hozzá Dénes Rajmund. Szerinte ez azt jelenti, hogy azok a megrendelők, cégek, ügyfelek, akik akár a vendéglátásban, vagy a szállodaiparban, a turisztikában sok munkaerőt bocsátottak el, ahogyan újraindul a turizmus, a vendéglátás, pillanatok alatt talpra fognak állni, visszaveszik a saját dolgozói állományt. "Olyan munkaerőpiaci helyzet van nemcsak Magyarországon, de a világon is, hogy a gyakorlott szakképzett és szakképzetlen munkaerőre mindenhol szükség van" - tette hozzá az igazgató.

Hozzátette, sok uniós országbeli és harmadik országbeli munkaerő is dolgozik Magyarországon, ez most a határok lezárása miatt lehetetlené vált.

A szkember arról is beszélt, hogy számos esetben a megrendelés visszamondása, a korlátozás is egyfajta szintentartást jelent, és csak addig érzékelhető, amíg ez a vírus okozta válság el nem vonul" - mondta Dénes Rajmund. Szavai szerint több, gyakornokokat foglalkoztató megrendelőjük folyamatosan meghosszabbítja a diákok szerződéseit még akkor is, ha nem tud nekik munkát adni, hogy amint a helyzet rendeződik újra foglalkoztathassa őket.

Nyitókép: Oláh Tibor