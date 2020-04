Vaszily Miklós: új pályára tudom helyezni az Indamediát

Mint az Infostart is beszámolt róla, Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnöke megvette az Indamedia cégcsoport 50 százalékos tulajdonrészét Oltyán Józseftől. A korábban a cégcsoportnál már dolgozó menedzser az InfoRádiónak is beszélt a terveiről.

"A médiavilág nagy átalakuláson megy keresztül, a digitális megoldások teret hódítanak a többi kárára" – mondta Vaszily Miklós, aki az elmúlt években is aktív volt az internetes megoldásokban, volt, hogy tulajdonosként, volt hogy menedzserként vállalt szerepet. Most kínálkozott lehetősége arra, hogy az Indamedia Csoport 50 százalékos tulajdonrészét megvásárolja. A vételár üzleti titok, de azt elmondta, hogy az előző tulajdonos egy komplex finanszírozási struktúrában vette át a céget, és ő ebbe a struktúrába lépett be.

"Most az a célom, hogy a tudásommal és a szinergiák jobb kihasználásával új pályára helyezzem a csoportot a következő években. Ez az egyik legnagyobb elérésű online magyar cégcsoport. A milliós nagyságrendű napi felhasználószám lehetőséget ad a stratégiai továbblépésre" – mondta Vaszily Miklós.

Az üzlet megkötésének időzítése különös, hiszen a koronavírus-járvány a média- és a hirdetési piacot is hátrányosan érinti, de az új tulajdonos szerint ez a stratégiai szempontokat nem befolyásolja, sőt egyfajta katalizátorként hat.

"A válság a médiafogyasztási változásokat felgyorsítja. Az üzletileg az idei évre biztosan rányomja a bélyegét a koronavírus, de a várakozásaim szerint utána ez kompenzálódni fog" – mondta Vaszily Miklós.

Nem tervez változást a cégcsoport irányításában, tulajdonostársa, Ziegler Gábor volt eddig is az operatív vezető, és a továbbiakban is ő marad, Vaszily Miklós inkább a stratégiai kérdésekben fog egyeztetni a tulajdonostársával.

Többszörös áttételen keresztül kötődik a meglátogatottabb hírportál, az Index a cégcsoporthoz, és ebben a viszonyban sem lesz változás Vaszily Miklós szerint.

"Lényeges elmondani, hogy az Index a legfontosabb tagja ennek a cégcsoportnak, de nem az egyetlen. A szerkesztőség függetlenségének biztosítására korábban egy olyan konstrukciót dolgoztak ki, amellyel az Indexet és az azt kiadó Index.hu Zrt.-t alapítványi tulajdonba adták. Ennek az alapítványnak van egy kuratóriumi elnöke, Bodolai László, az ő személyében sem, és az Index.hu főszerkesztőjének személyében sem lesz változás. Erre nekem az Indamedia tulajdonosaként nem is lehetne ráhatásom és lehetőségem" – mondta az új tulajdonos.

A közeljövőbeli tervei között azt említette, hogy az Indamediánál meglévő technológiákat külső felhasználóknak is értékesíthetik. Az Indexről pedig azt mondta, abban bízik, hogy független, messze a leglátogatottabb magyar hírportál lesz, amely középen állva tudja majd kiszolgálni az olvasói igényeket.

Nyitókép: MTI/Komka Péter