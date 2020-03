Meglepő adat a magyarországi szülésekről

"Mivel a finanszírozás nem a szülés időpontjától, hanem a kórházi ellátás kezdetétől indul, a 24 óra után hazabocsátott anya és gyermek ellátásának finanszírozása nem mindig történik alacsonyabb értéken. Ezért nem is számszerűsíthető a szülés után 24 órával történő hazaengedésből származó megtakarítás" - közölte a Világgazdaság kérdésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).

Egy átlagos ellátásként elszámolt szülésért 112 848 forint, míg egy császármetszésért 240 655 forint állami finanszírozáshoz jut az adott intézmény. Tavaly a NEAK a szülések után összesen 15,4 milliárd forintot utalt a kórházaknak, az újszülöttek ellátására pedig 18,1 milliárd forintot - írta a lap az egészségbiztosítótól kapott tájékoztatás alapján. Az aktív ellátás finanszírozása nem az ápolási napok száma, hanem a kórházi ellátás során megállapított diagnózisok és elvégzett beavatkozások alapján történik - közölte a NEAK.

A szülés után az anyának és az újszülöttnek is a szakmai szabályokban előírt ellátásban kell részesülnie, így például az anyát meg kell tanítani a helyes szoptatásra, az újszülöttnek meg kell kapnia a kötelező védőoltást, át kell esnie a kötelező szűréseken. Ha ezek megtörténtek, és az anya és az újszülött általános egészségi állapota is megengedi, akár egy nap után is hazabocsáthatók. A NEAK ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ellátást végző orvosnak felelősségteljesen kell döntenie, figyelembe kell vennie a korai elbocsátás egészségügyi kockázatait.

