Eperjes Károly: ma a civilizációt és a kultúrát is a liberalizmus uralja – hetilapszemle

A szívre nevelni kell, az agyra okítani, e kettő együtt a tanítás – erről is beszél Eperjes Károly a Mandinernek adott interjújában. A napokban filmes életműdíjjal jutalmazott színész a kulturális szféra megosztottságáról is nyilatkozik. Azt mondja, a 80-as években a szovjet jelenlét miatt mindenki ellenzéki volt a kereszténytől a népin át az urbánusig. Azóta azonban polarizálódott a színésztársadalom és filmesek világa is.

Szerinte sokan hittek a nemzeti liberalizmusban, ám most látják csak az igazi arcát.

Ma a civilizációt és a kultúrát is a liberalizmus uralja. „Amíg liberális keresztény fiú voltam, addig engem is pátyolgattak, azóta már érzek némi mellőzést, lesajnálást, ezeket fájdalommal, alkalmasint büszkén viselem” – magyarázza. Szabó István ügynökmúltjára úgy reagál: az álljon meg az Isten előtt, aki önként és dalolva írt alá.

A HVG az okosotthonok veszélyeiről közöl cikket, a lap szerint vissza lehet élni ugyanis a távvezérléssel.

Egyre gyakoribb, hogy exférjek volt párjuk ijesztgetésére, zaklatására használják a lakások távvezérlését.

Nagy-Britanniában akadt olyan férj, aki az egykori közös lakás ajtajához tartozó kamerával kémkedett exfelesége után. Volt olyan nő, akinek a ruhájába apró GPS-követőket csempésztek, a leggyakrabban azonban a távvezérlésű fűtés vagy világítás kapcsolgatásával bosszantják az exfeleségeket. Egy angol férfi meg azért került börtönbe, mert az ilyen alkalmazások segítségével lehallgatta volt párját.

A Figyelő az egységes európai minimálbérről közöl cikket. A lapnak a Századvég Gazdaságkutató elemzője azt írta, a szabályozásnak vannak hátulütői, a piaci folyamatokba való beavatkozás miatt csökkenhet a vállalatok munkaerőkereslete. Szerintük a központi szabályozás sürgetése felesleges. A fejletlenebb tagországok felzárkózása a munkavállalói érdekképviseletek, vagy a tagállami gazdaságpolitikai törekvések révén, a piaci folyamatok eredményeként

fokozatosan magától is megvalósul az európai minimálbér koncepciója.

A Századvég úgy látja, a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat így más terültek szabályozására, például az európai versenyképesség fokozására lehetne használni.

