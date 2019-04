Eperjes Károly: kétszer voltam a pokol kapujában

Nem érzi úgy, hogy keveset játszik?

Tavaly négy előadásom volt, most az irodalmi esttel együtt három. Lehetne több. Jövőre több ígérkezik, de elvagyok vele, mert közben tanítanom is kell a Kaposvári Egyetemen, az a fő munkaterületem most.

Gyakran mond nemet felkérésekre?

Attól függ. Bizonyos lemondások miatt nem is nagyon próbálkoztak, mert lehet, hogy nagyképűnek tartják azt a hozzáállást, hogy nagyon megnézem, miben vállalok mit. Nem kell mindenáron színésznek lenni. Csak akkor, ha annak komoly értelme van, felemelő, ünnepi ereje.

Most nem tagja egyetlen társulatnak sem. Nem hiányzik? Hiszen évtizedeken keresztül szorosan kötődött hát olyan társulatokhoz, mint a Kaposvári, a Katona, a Radnóti, a Nemzeti Színház, a Művész Színház.

Nagyon jó társulatok voltak, tagadhatatlan.

Ez nem hiányzik?

Szívesen megyek jó társulatba. A jó társulati lét nagyon fontos.

A társulat nélküli színész, az egy kicsit olyan magányos színész, nem?

A magányos színésszel nincs baj.

Merthogy egy kicsit egyébként is magányos szakma?

Az öntörvényű színésszel van baj az én meglátásom szerint, mások szerint azzal sincs baj. Ha az ember magányos, attól még a feladatokban találhat arra a színdarabra vagy filmre erős társulattá összekovácsolódott közösséget. Az sokszor erősebb tud lenni, mint egy olyan társulat, amelyik tulajdonképpen nem is társulat, hanem tb-kifizetési környezet.Nem is érdekli őket, hogy mi folyik a színházban. Annál többet ér az, hogy az ember magányosként jó feladatokban vállal szerepet.

Ez egy többoldalas cikk. Lapozzon!

Nyitókép: MTI/Soós Lajos