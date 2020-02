A szeptemberi bevezetésre készít fel a megyei NAT-roadshow

Nem azt várjuk ettől a konzultációtól, hogy ez most közvetlenül változtathatna a dolgokon, hanem ennek az értelme az lenne, hogy tényleg valóban mindenki egy kicsit foglalkozzon alaposabban a NAT-tal - mondta az InfoRádiónak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Szavai szerint azt tartják fontosnak, hogy legyen a konferencián olyan ember, aki ott volt a NAT készítésénél, felügyelte - ez legtöbb helyen egyébként Hajnal Gabriella miniszteri biztos lesz -, lehessen tőle kérdezni, a tanárok esetleg utána szekcióüléseken beszélhessék meg a humán- vagy a reáltantárgyakkal kapcsolatos elképzeléseiket, hogy hogyan lehet felépíteni az oktatást.

"Mert amennyiben nem lesz változás, és szerintem nem nagyon lesz változás már a jogszabályon, akkor szeptemberben e szerint kell elkezdeni a munkát"

- mondta Horváth Péter. Ehhez szeretnének némi segítséget adni.

"Azt gondolom, hogy ennek a Nemzeti Alaptantervnek vannak nagyon előremutató részei, hiszen a bevezető részt ha megnézzük, akkor azok a gondolatok, amelyek ott a módszerekben, egyáltalán a tanítással kapcsolatos felfogásban megjelennek, azok felé kellene elmozdulni egyre inkább" - véli Horváth Péter. Szerinte nyilván vannak vitatható dolgok is, az egyes tantervekről azonban nem kívánt véleményt mondani a rádiónak.

Azt azonban kijelentette, hogy nem tett jót semminek sem, hogy a NAT-viták azok nagyjából 90 százalékban egyetlen tantárgyról szólnak, és azt is egészen biztosnak tartja, hogy a NAT-vitában benne van egy picit az életpályával kapcsolatos keserűsége is a pedagógus társadalomnak - akár a fizetésről, akár a munkaterhekről legyen is szó.

A Nemzeti Pedagógus Kar nem vett részt a NAT írásában, mivel azt egy szakértői csoport készítette.

A 2019. nyarának végére elkészülő anyagot véleményezhette a testület egy viszonylag szűkebb csoportja, titoktartási kötelezettség mellett, az egyes tantárgyakat is külön-külön.

Az NPK észrevételei közül úgy gondolja, hogy jó párat be is építettek a végleges verzióba, de nyilván nem mindent. Az elnök személy szerint a készítés során való véleményezést nem tartja szerencsésnek.

"De ha elkészül egy anyag, annak a megismerése, véleményezése - még akkor is, hogy ha ennek csak kevesebb részét veszik figyelembe az alkotók -, az egy szerencsésebb és jobb fogadtatásra találó megoldás lehetne" - tette hozzá Horváth Péter.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi