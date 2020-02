Már rutinszerű az utasok testhőmérése Ferihegyen

A hatóságok vasárnap rendelték el, hogy a közvetlen kínai járatok után az olaszországi koronavírus helyzet miatt az Észak-Olaszországból érkező járatok utasainál is a testhőmérséklet mérést. Tegnap két járat érkezett, illetve hajnalban még egy, a Wizz Air járata Milánóból - mondta az InfoRádiónak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója. Szavai szerint a következő 3 napban 11 további járat érkezik az érintett régiókból: Milánóból, Trevisóból, illetve Bergamóból.

Az eddigi 3 járat utasainál nem mértek magasabb testhőmérsékletet

- közölte Valentínyi Katalin. Megemlítette, hogy ez már tulajdonképpen rutinszerűen megy a reptér dolgozóinak, mivel január vége óta a Kínából érkező közvetlen járatok utasainál végeznek egészségügyi vizsgálatot. "Egy nagyon jól kidolgozott metodikánk van arra, hogyan végezzük el a kívánt vizsgálatot ez érkező utasoknál. Először is a kínai járatok mindig ugyanahhoz az utashídhoz állnak be, illetve az Észak-Olaszországból érkező utasokat is ide szállítjuk busszal, miután elhagyták a repülőt" - mondta Valentínyi Katalin.

Budapest, 2020. február 5. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információs tábla a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. február 5-én.

Az utashidat elhagyva a reptér által szerződtetett partner, az AMS méri az utasok testhőjét - egyrészt manuálisan, másrészt beszereztek egy hőkamerát, egy újabbat pedig napokon belül bérelni fognak annak érdekében, hogy a legpontosabb eredményeket kapják.

Amint megtörténik a lázmérés, és senkinél sem észlelnek magasabb testhőmérsékletet, akkor a járat utasai elhagyhatják ezt az utashídon elkülönített vizsgálóhelyiséget.

De ha csak egy utas eseténben is lázat tapasztalnának, akkor

őt további vizsgálatoknak vetik alá,

pontosan kikérdezik, felveszik az adatait,

ahogyan a kontaktszemélyekét - vagyis azok adatait is, akik előtte, mögötte, mellette ültek két sorral - adatait is körülötte, hogy ha beigazolódna a gyanú, akkor őket a későbbiek során fel lehessen keresni

- tette hozzá Valentínyi Katalin. Elmondása szerint nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg minden utas hőmérsékletét meg nem mérik, a járat összes utasának és személyzetének is a vizsgálóban kell tartózkodnia.

Ha testhőmérséklet alapján nem szűrnek ki senkit, a járat utasainak adatait nem rögzítik, mivel a légitársaságoknál megvan az utaslista, ha szükséges, akkor a hatóságok rajtuk keresztül hozzájuthatnak a kívánt adatokhoz - választolta Valentínyi Katalin arra a felvetésre, hogy a koronavírus hosszú lappangási ideje miatt, ha a megszűrt utasok közül mégis megbetegedne valaki, akkor a reptértől kikérhetőek-e az adatok.

