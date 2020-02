Járvány: komoly figyelmeztetés érkezett

Tart az influenzajárvány, sokan azonban betegen is bejárnak dolgozni. Az érdekképviselet szerint azok a vállalkozások, amelyek e járványos időszakokban is „jelenléti bónusszal” ösztönzik munkavállalóikat arra, hogy betegen munkába járjanak, maguk is elősegítik a járvány terjedését és elhúzódását.

Bubenkó Csaba elnök közleményében azt írta: a szakszervezet álláspontját erősítik meg azok a megkérdezett munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi szakorvosok, akik ugyancsak az egészséget veszélyeztető, káros gyakorlatnak tartják a jelenléthez kötött javadalmazás alkalmazását.

„Egyértelműen káros ez a gyakorlat,

különösen olyan időszakban, amikor a meghűléses, influenzás megbetegedések több hónapos szezonja visszatérően jelentkezik” - emelte ki.

A vírus belégzéssel is terjed, és a betegen történő munkába járás megfertőz másokat is és egyúttal az érintett dolgozó betegségének súlyosbodását idézi elő, szövődményeket okozva.

A KDFSZ felszólítja a munkáltatókat, hogy általában is, de különösen a járványos időszakokban, hagyjanak fel a jelenléti bónuszok alkalmazásával és tartsák fontosnak a munkavállalók egészségét, ösztönözzék őket arra, hogy ha betegek, akkor azonnal forduljanak orvoshoz, maradjanak otthon a gyors gyógyulás érdekében és azért, hogy ne fertőzzenek meg másokat is.

Nyitókép: pexels.com