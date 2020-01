Érkeznek az új CAF villamosok, ilyen szerelvények járnak többek között az 1-es és a 3-as villamos vonalán. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) egyik olvasója Hegyeshalomnál szúrta ki hétfő délután a kamionokat, amelyek 21 rövid és 5 hosszú villamost szállítanak. Előbbiek az 1-es vonalon, utóbbiak a kispesti 50-es és a budai 56-os vonalán közlekednek majd.

A VEKE azt is írta, hogy van opció további villamosokra is, de az arra szánt pénzt is elköltötte a főváros a 3-as metró felújítására, ezért egyelőre ez az utolsó szállítmány a CAF villamosokból.

Nyitókép: Facebook/VEKE