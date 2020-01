Látszik az alagút vége a főváros és a kormány egyik vitájában

Hamarosan rendeződhet a főváros és a kormány vitája a Budapestnek járó szemétdíjról, amelynek érdekében

már csak egy számlára vár az állam.

Erről Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár beszélt az ATV-nek.

„Én azt hiszem, hogy nincsen huzavona, és a rendes kerékvágásban mennek a dolgok. A számlát megelőzi egy adategyeztetés, és a kukaholdig már várja, hogy az FKF-től megérkezzen az utolsó számlára vonatkozó adatszolgáltatás” – tette hozzá.

Fürjes Balázs még szombati közleményében jelezte, hogy 2019-re minden benyújtott számlát kifizetett a fővárosnak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő. Az utolsó 2019-es számlát az FKF még nem nyújtotta be, így a kukaholdingnak nincs jogszerű lehetősége fizetni – tette hozzá.

Karácsony Gergely az ATV-nek hétfőn azt mondta, néhány napon belül rendeződhet a helyzet, miután az elszámolásra vonatkozó korábbi politikai megállapodást követően nemrég végre meg is született egy kormányrendelet, amelynek nyomán immár jogszerű is az elszámolás a két cég között. A főpolgármester hangsúlyozta: évi 30 milliárdot fizetnek be a budapestiek, ebből még 10 milliárdra vár az FKF.

Mártha Imre, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felügyelő bizottságának elnöke az ATV-nek megerősítette, hogy akár pár napon belül ki tudják állítani a kért számlát. Mártha Imre korábban az InfoRádiónak azt mondta,

a visszatartott pénzek miatt fennakadások lehetnek szemétszállításban.

„Ez nemcsak fővárosi ügy, hanem az ország összes hulladékgazdálkodási cégét érinti, vidéken is” – fogalmazott, hozzátéve: ugyanis, ha 2020 első negyedévében (január–március) már csak a csökkentett összeget utalja át a kukaholding, akkor annak nagyon gyorsan szolgáltatás-fennakadás lesz a vége.

Pénteki sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökön kiadott rendeltnek köszönhetően rendeződhet a kukaholding által visszatartott pénzek miatt kialakult konfliktus. „Tegnap jelent meg egy ITM-rendelet, ami lehetővé teszi azt, hogy főváros hozzájusson a pénzéhez, pontosabban, hogy a fővárosi polgárok visszakapják az általuk befizetett szemétdíjat. És elindultak a szakmei egyeztetések ennek a foganasítása érdekében” – modnta.

A városvezető a múlt héten interjút adott a 24.hu-nak, amelyben arról beszélt, hogy ha kukaholding nem fizeti ki az FKF-nek járó 10 milliárd forintot, akkor

a társaság számláján február közepére 0 forint lesz.

Fürjes Balázs és Karácsony Gergely is hangsúlyozta, hogy a múlt héten többször is egyeztettek, együtt keresik a megoldásokat.

A főpolgármester a portálnak arról is beszélt, hogy gyorsan dönteni kell a FKF-nek járó 10 milliárd forintról, mert ha a miniszterelnök atlétikai világbajnokságot szeretne rendezni, akkor neki alá kell írnia egy levelet a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, de Karácsony Gergely ezt csak akkor teszi meg, ha a kukaholding fizet, hiszen ez is a megállapodás része.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán