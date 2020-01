Megszünteti a főváros a daganatos betegek diagnosztikai várólistáit

Az atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatása fejében kapott kormányzati többlettámogatás felhasználását Havasi Gábor egészségügyi tanácsnok vezetésével külön munkacsoport készíti elő, és már elkezdték az egyeztetéseket az évi 10 milliárd forintos forrás felhasználásáról. Karácsony Gergely főpolgármester szerint noha a főváros önkormányzata elvesztette a fenntartói feladatát az egészségügyben, de a járóbeteg-ellátásban fontos szerepe, hogy javítsa a kialakult, a főpolgármester szerint katasztrofális helyzetet.

"Nem az a legfontosabb, hogy frissen festett várótermekben várjanak hónapokat az emberek. Olyan fejlesztések kellenek, amelyek a betegek szempontjából a legfontosabbak" – mondta a városvezető. Hhozzátette, az első céljuk az, hogy

megszüntessék a daganatos betegek várólistáit.

Ezért évi kétmilliárd forintot fordítanának arra, hogy a daganatgyanús betegek két napon belül jussanak CT- vagy MR-vizsgálathoz, és utána három napon belül lelethez. A kért összegből a diagnosztikai eszközöket is tudják fejleszteni, illetve a szükséges szakembereket is meg tudják fizetni.

Havasi Gábor, aki egyben Momentum-képviselő és gyakorló mentős is, azt mondta, évi 38 ezer elkerülhető haláleset történik a kormányzati egészségügyi politika átgondolatlansága miatt, ezen akarnak változtatni. A további nyolcmilliárd forint idei felhasználásáról egyeztetni akarnak a kerületi polgármesterekkel és helyi szakmai vezetőkkel, ezért

összehívják a budapesti egészségügyi fórumot,

amelyen részt vesznek a kormánypárti városvezetők is. Az ott kialakított közös álláspontot képviseli majd a főváros a kormány előtt.

Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva beszélt még a dél-budai szuperkórház helyszínének kérdéséről is, amit most egy négytagú munkacsoport vizsgál, és a főpolgármester szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) következő, február végi ülésén dönteni is tudnak az ügyben.

Szemétszállítás ügyében azt mondta, egy most megjelent ITM-rendelet lehetővé teszi, hogy a főváros hozzájusson a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által visszatartott pénzekhez, így Karácsony Gergely szerint hamarosan megoldódhat a probléma. Ugyanakkor jelezte, hogy a probléma forrása maga a kukaholding, ezért szintén az FKT napirendjére kerülhet a főváros kilépése a cégből.

A belvárosi parkolás átalakításáról Karácsony Gergely úgy fogalmazott, egyelőre a koncepció kialakítása zajlik, nem akarnak elvenni szerzett jogokat, inkább lehetőségeket akarnak kínálni az autósoknak, hogy kiváltsák a belvárosi parkolást.

A pesti alsó rakpart tervezése is folyamatban van, de nem akarják teljesen elzárni az autóforgalom elől, a programjában is csak az szerepel, hogy nyári hétvégéken engednék át a járókelőknek, de ehhez ki kell alakítani az infrastruktúrát.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás