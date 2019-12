Hamarosan kiengedik a megkéselt győri tanárnőt - a nap hírei

Várhatóan a jövő hét elején kiengedik a kórházból a győri iskolában csütörtökön megkéselt tanárnőt, aki a hátán és az alkarján sérült meg. Ez utóbbi miatt műtét is vár rá. Az M1 információi szerint a tanárnő kész megbocsátani a diáknak. A megyei rendőr-főkapitányság emberölési kísérlet gyanúja miatt indított nyomozást. A bíróság pedig elrendelte a diák letartóztatását.

Szlovákiában hat embert vett őrizetbe a rendőrség a hét halálos áldozatot követelő eperjesi gázrobbanással kapcsolatban. A hatóságok általános veszélyeztetés miatt indítottak eljárást egy építkezési cég vezetői és alkalmazottai ellen. Az építkezési cég alkalmazottai földmunkákat végeztek a toronyház előtt. A tűzoltók azt gyanítják, hogy a gázvezeték cseréje következtében kiszivárgott gáz gyűlhetett össze a ház felső részében, amely azután felrobbant.

Odesszában 10-re emelkedett a vendéglátóipari szakközépiskolában szerdán keletkezett tűz halálos áldozatainak száma. A több mint 30 sérült közül 9 embert még kórházban ápolnak. 5 embert még keres a rendőrség. A hatalmas tűz a szakközépiskolának helyet adó történelmi épületben keletkezett. A katasztrófa idején 400-an tartózkodtak az iskolában.

Egymás szolgálata és az irgalmasság jelentőségéről beszélt Ferenc pápa advent második vasárnapján. A katolikus egyházfő beszélt a normandiai négyek, Franciaország, Németország, Oroszország, Ukrajna hétfői párizsi találkozójáról is. Megoldást sürgetett az évek óta tartó, Kelet-Ukrajnát érintő konfliktusra. Ferenc pápa a szeplőtelen fogantatás napján Róma központjában koszorút helyezett el a Spanyol-lépcső szomszédságában lévő fogadalmi oszlopnál, amelynek a tetején Szűz Mária-szobra áll.

Több ezren tüntettek Kijevben, hogy figyelmeztessék Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, ne adja fel Ukrajna alapelveit a Donyec-medencei válság rendezését célzó normandiai csúcstalálkozón. A tüntetésen felszólalt Petro Porosenko volt ukrán elnök, aki hangsúlyozta: nem szabad semmilyen engedményt tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek addig, amíg az utolsó ukrán területet is fel nem szabadítják.

A világ több mint 50 városában emberek tízezrei aludtak az utcákon, hogy felhívják a figyelmet a hajléktalanság problémájára, adományokat gyűjtsenek a fedél nélkül élők számára. A kampányban összegyűlt adományokkal az ENSZ Gyermekalapját, az UNICEF-et támogatják. Londonban Helen Mirren Oscar-díjas brit színésznő, New Yorkban Will Smith amerikai színész is csatlakozott a résztvevőkhöz.

A konzervatív párti brit kormány által tervezett új szabályozással garantálható a bevándorlás csökkenése - mondta a brit miniszterelnök. Boris Johnson a Sky News brit hírtelevízió politikai magazinműsorának megerősítette: ha a Konzervatív Párt a jövő csütörtöki parlamenti választás után is kormányon marad, akkor életbe lépteti az ausztrál típusú - képességek és képesítések felmérésére alkalmas - pontozásos bevándorlási rendszert.

Terrorcselekményként vizsgálja a floridai katonai támaszponton elkövetett lövöldözést az FBI. A Szövetségi Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint a lelőtt szaúdi elkövetőnek az eddigi ismeretek szerint nem voltak bűntársai. Az eddigi adatok szerint pénteken a szaúd-arábiai pilóta 4 embert megölt, 8 másikat megsebesített a Pensacola-i haditengerészeti bázis kiképző központjában.

Mérgező füstfelhő borította be Canberrát a bozóttüzek miatt. A lángok példátlan légszennyezést okoztak Sydneyben is. A füst és a szállópor a légzőszervi megbetegedések számának ugrásszerű növekedését idézte elő. Ausztrália keleti partján csaknem 140 tűzvész tombol, a helyzet különösen a délkeleti Új-Dél-Wales államban súlyos.

Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója. Három tonnás szállítmánya változatos fajtájú fonalférgeket, génmódosított szuperegereket és egy empatikus robotot is tartalmazott. Az amerikai űrkutatási hivatal karácsonyi ajándékokat is küldött a hatfős legénységnek.

Nem sikerült átszelnie sítalpakon a Jeges-tengert Mike Horn dél-afrikai kutatónak és norvég társának. A két kutató adatokat szeretett volna gyűjteni az északi-sarki jég zsugorodásáról, ám készletük elfogyott, és kénytelenek voltak egy jégtörő-kutatóhajóra szállni.