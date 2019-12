Megszólalt a miniszter Gothár zaklatási ügyében

Palkovics László az atv.hu kérdésére fejtette ki véleményét az ügyben, amelyről korábban több cikkben az Infostart is beszámolt.

Az információs és technológiai miniszter megerősítette, hogy a tárca is delegál szakértőt a Gothár ügyében folytatott etikai vizsgálathoz, “így a mi kollégánk is jelen lesz a meghallgatáson” - fogalmazott Palkovics László. Hozzátette, ha a Színművészeti Egyetemen is az történt, amit a sajtóban olvastam - bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet -, ha bárki az egyetem vezetéséből tudott valamit, de eltitkolta, akkor az a minimum, hogy lemond.

A miniszter helytelennek és nem elfogadhatónak nevezte, hogy Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója már egy éve tudott arról, hogy a színház egyik rendezője zaklatja az ottani kollégákat, és nem tett semmit az ügyben, Palkovics László úgy fogalmazott

"ez az ő (Máté Gábor) vezetői felelőssége, és ahogy látom, ez valószínűleg bűncselekmény is. Tehát a probléma alapvetően a színházban keletkezett”.

Ma hallgatja meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága Gothár Pétert, aki két hete elismerte, hogy szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egyik színésznőjét - az egyetemen rektori feladatokat ellátó Upor László levelében erről tájékoztatta Fekete Péter kulturális államtitkárt. A szexuális zaklatást elkövető rendező - az egyetem etikai tanácsának az ajánlását tiszteletben tartva - már felfüggesztette oktatói tevékenységét az egyetemen. Arra a kérdésre, hogy a történtek miatt le kell-e mondani Upor Lászlónak, Palkovics László azt válaszolta:

“ha az történt, amit a sajtóban olvastam, bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, ha bárki az egyetem vezetéséből tudott valamit, de eltitkolta, akkor ez a minimum”.

De akkor annak további következményei is vannak, ha valóban zaklatás történt az egyetemen, és annak vezetése valóban nem tett semmit, hogy ez ne folytatódjon. De ezt még nem tudjuk - tette hozzá az atv.hu beszámolója szerint Palkovics László.

