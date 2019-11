Mozgóurna nélküli és lakcímhalmozódásos szavazások - itt az új eredmény

Az eredetileg 128 nevet tartalmazó kisberényi névjegyzéken október 13-án már 252 helyi szavazásra jogosult neve szerepelt. Ez ilyen rövid határidővel csak az állandó lakcím megváltoztatásával történhetett, ami jogellenes, ha valaki az új címén nem életvitelszerűen lakik. Ezért kellett megismételni az önkormányzati választást a Somogy megyei Kisberényben.

Ahogy az október 13-i voksoláson, úgy most vasárnap is Baloghné Varga Zsanett független jelölt nyert. A képviselő-testület tagjait is megválasztották.

Szatmári Ibolya jegyző közölte: a győztes 76, a szintén független Németh Sándorné 41, a Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Krisztián 3 érvényes szavazatot kapott. A 11 független képviselőjelöltből 4-en szereztek mandátumot.

A kisberényi névjegyzékben szereplő 231 választópolgárból 120 élt a választójogával.

Választójog és mozgóurna nélkül is szavaztak

A Somogy megyei Tarany 1-es szavazókörében azért kellett megismételni a polgármester-választást, mert mozgóurna nélkül bonyolítottak le mozgóurnás szavazást, és egy olyan ember is szavazott, akinek nem volt választójoga. A területi választási bizottság ezért megsemmisítette a szavazókör polgármester-választási eljárását.

A polgármester-választást Szekretár Pál független jelölt nyerte. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a honlapján közölte, hogy a szavazókörök összesített adatai alapján a győztes 287, míg szintén független vetélytársai közül Czink Attila 188, Ritecz István 111, Orbán György 8 érvényes szavazatot kapott.

A polgármester-választás eredménye a sorrend tekintetében nem változott az októberihez képest.

A település 925 választópolgárából 595 élt a választójogával, egy szavazat érvénytelen volt.