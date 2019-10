Határidőt szabott a kormány a főváros új vezetésének

A kormány szeretné, ha a Fővárosi Közgyűlés világosan állást foglalna, milyen fejlesztéseket szeretne megvalósítani, és melyeket nem - mondta a Mandiner.hu-nak Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a főpolgármestert, legkésőbb november 15-ig döntsenek a IX. kerületbe tervezett nagy kézilabdacsarnok és az atlétikai világbajnokságra készülő stadion jövőjéről.

Megjegyezte,

ha a főváros új vezetése nem támogatja ezeket a fejlesztéseket, a kormány eldönti, mire használja fel a felszabaduló forrásokat.

A Fidesz nem mond le Budapestről, amelyre eddig és ezután is úgy tekint, mint a nemzet fővárosára - mondta a miniszter.

Gulyás Gergely kifejtette, a fővárosban ma is a Fidesz a legnagyobb támogatottságú párt, nem kaptak a korábbiaknál kevesebb szavazatot a kormánypártok, amelyeknek most is magabiztos abszolút többségük lenne az Országgyűlésben az önkormányzati választások eredménye alapján.

2002 és 2006 kivételével mindig a Fidesz volt a legerősebb párt a fővárosban, de soha nem ért el 50 százalék feletti többséget, a Fidesz mégis fejlesztette Budapestet - tette hozzá a miniszter.

Hangsúlyozta, az elmúlt kilenc évben végrehajtott budapesti fejlesztésekre mindenki büszke lehet, ezért úgy tekintenek Tarlós István főpolgármesteri időszakára, mint a főváros aranykorára. A miniszter ugyanakkor

Tarlós Istvánnal szembeni sértésnek nevezte, hogy a leköszönő főpolgármester Demszky Gáborral egy időben válhat Budapest díszpolgárává.

Ez olyan meghamisítása a múltnak, amire nincs szüksége a városnak - jelentette ki Gulyás Gergely. Szerinte Demszky Gábor hivatali ideje alatt alig fejlődött, sőt sok területen inkább visszafejlődött, lemaradt a város, Tarlós István főpolgármesteri időszakában a dualizmus periódusa utáni legtöbb fejlesztést és legnagyobb fejlődést tudhatta magáénak Budapest.

A miniszter megerősítette, hogy a kormány ugyanazokat a feltételeket biztosítja Karácsony Gergely új főpolgármesternek, mint amilyenek Tarlós Istvánnak is rendelkezésére álltak. Az ellenzék pedig most bebizonyíthatja, hogy képes valóra váltani mindazt, amit a kampányban ígért, és azok után, hogy az elmúlt évtizedben szinte sehol, semmilyen felelősséget nem vállalt, megmutathatja azt is, hogy képes néhány városban az adott helyi közösség érdekében működni - tette hozzá a miniszter.

Borkai, Putyin, EU Gulyás Gergelyt kérdezték a Fideszből kilépett Borkai Zsolt győri polgármester ügyéről is. Elmondta, a polgármesternek kell megítélnie, hogy a történtek után alkalmas-e a egy megyei jogú város képviseletére, vezetésére.

"Én úgy gondolom, hogy ez nehézségekbe ütközne" - mondta, hozzátéve, a miniszterelnökhöz hasonlóan úgy látja, "nagyon jó lenne túl lenni ezen az egész ügyön". Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatásáról szólva hangsúlyozta, a paksi atomerőmű nélkül nem képzelhető el előrelépés a klímavédelemben, nem valósulhat meg Magyarország karbonsemlegessége. A beruházás emellett az ország hosszú távú energiabiztonságát is szavatolja - tette hozzá. Elmondta, Magyarországnak azért is érdeke, hogy korrekt gazdasági partneri viszonyt alakítson ki Oroszországgal, mert az ország - bár minden diverzifikációs törekvést támogat - gyakorlatilag teljes egészében az orosz gáztól függ. Gulyás Gergely közölte: a magyar kormány álláspontja világos Ukrajna ügyében is. Emlékeztetett, Magyarország az elsők között ítélte el az ukrajnai orosz agressziót és a legnagyobb mértékben támogatta Ukrajna vízumliberalizációs törekvéseit, addig azonban nem tudják támogatni Ukrajna NATO-csatlakozását, amíg nem módosítják azt az oktatási törvényt, amely radikálisan korlátozza a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználatát a közoktatásban. A miniszter tájékoztatása alapján a magyar kormányfő készen áll arra, hogy találkozzon az ukrán elnökkel, tart a találkozó diplomáciai előkészítése. Gulyás Gergely végül arra is kitért, hogy akár a szomszédságpolitikai, akár a közlekedési területet kapja majd Magyarország következő uniós biztosa, mindegyik fontosabb lesz minden korábbi magyar biztos feladatkörénél.

Karácsony Gergely feltételei

Nem állítja le a már zajló építkezéseket a főpolgármester a Városligetben, a tervezett beruházások azonban nem épülhetnek meg. Karácsony Gergely egy szerdai konferencia után arról is beszélt újságíróknak, hogy az atlétikai központról hajlandó egyezkedni a kormánnyal, ha a kabinet támogatja az általa tervezett egészségügyi fejlesztéseket. .

Új épület kivitelezését nem kezdhetik meg a Városligetben, a már futó beruházásokat azonban nem állítják le, azokat be kell fejezni – ezt javasolja a főpolgármester a Fővárosi Közgyűlésnek. A Liget Projekttel összefüggő kérdésekről a testület november 5-i alakuló ülésén döntenek – mondta Karácsony Gergely, hozzátéve, a további beruházásoknak máshol kell helyet keresni.

A főpolgármester közölte:

a beruházásokról kikérné a sportszakmai szervezetek véleményét, az atlétikai centrumról pedig akár egy országos népszavazást is el tud képzelni.

A főpolgármester a központ építését továbbra sem támogatja, de hajlandó egyezkedni a kormánnyal.

“Az álláspontom az, hogy erre a stadionra nincs szükség, de örülök, ha erről kialakul egy társadalmi párbeszéd. Nyitott vagyok arra, hogy ezen az állásponton változtassak, ha azok a fejlesztések is felkerülnek a fejlesztések listájára, amelyek Budapest számára kiemelten fontosak és a programomban szerepeltek” - nyilatkozta.

Karácsony Gergely feltételként a kerületek által működtetetett járóbetegellátás műszerkparkjának fejlesztését említette.

A főpolgármester ezért a közgyűlés elé terjeszti, hogy a főváros kezdjen egyeztetéseket a kormánnyal az Egészséges Budapest Program továbbfejlesztéséről. Ugyancsak a testület elé kerül a BKV reklámfelületeinek értékesítésére kiírt közbeszerzés felfüggesztése. Karácsony Gergely a hirdetési helyek hasznosításáról átfogó koncepciót kialakítását sürgeti, szerinte városképi szempontból azt is át kell gondolni, hogy egyáltalán értékesítik-e ezeket a felületeket.

