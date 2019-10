Megfogyatkozott a magyar rendőrállomány

Rengetegen szerelnek le mostanában, olyanok is, akik régóta a rendőrségen dolgoznak, és olyanok is, akik csak nemrégen léptek be, jelentős a munkaerőhiány, sok a túlóra – ilyen információk után kérdezett rá a 24.hu az Országos Rendőr-főkapitányságnál arra, mennyi rendőr szolgál. A rendőrség sem tagadta, hogy vannak gondok, és ezt jelzik a statisztikák is.

A rendőrség hivatásos állományából 2019. április 1-jén országosan 1644 fő hiányzott.

A rendőrség teljes hivatásos állományának 2018 első félévben 3 814 374 óra, a második félévben 2 593 626 óra túlszolgálatot rendeltek el, vagyis tavaly összesen több mint 6,4 millió túlórát kellett vállalniuk a rendőröknek.

A vizsgált időszakban a minimálisan teljesített túlszolgálatok száma összesen havi 323 891 óra (majdnem 13,5 ezer teljes napnak, több mint 40 ezer nyolcórás műszaknak felel meg), míg a maximális havi 756 130 óra (több mint 31 500 teljes napnak és 94,5 ezer nyolcórás műszaknak felel meg) volt.

A rendőrség adatai szerint 2018-ban összesen 2012 hivatásos rendőr jogviszonya szűnt meg. A leszerelők 65 százaléka tíz évnél kevesebb időt töltött hivatásos állományban – derült ki az ORFK válaszából. Az adatokból az is kiderült, hogy

a leszerelők 44 százaléka legfeljebb négy évig volt rendőr.

A távozók közül mindössze húsz hivatásos állományú rendőr ment nyugdíjba, akik kiléptek, azok közül volt, aki azonnali hatállyal, próbaidő alatt ment el, mások közös megegyezéssel, voltak áthelyezések más szervekhez, illetve előfordult, hogy a dolgozók visszavonták a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez való hozzájárulásukat.

Ugyanebben az időszakban összesen 1622-en létesítettek hivatásos jogviszonyt, amiben benne vannak az áthelyezések, visszavételek és a pályakezdők állományba helyezése is. Vagyis 390-nel többen mentek el, mint ahányan beléptek.

Az ORFK hangsúlyozta, hogy nyolc év alatt 6363-mal emelkedett a hivatásos állomány létszáma: 2010-ben 33 450, 2018-ban pedig már 39 813 fő volt.

A fluktuáció havi átlaga 2018-ban 168 volt, ami a létszám 0,43 százaléka, azaz havonta ezer rendőrből négy távozott a testülettől. És hozzátették, ez az arány kisebb, mint a versenyszféra fluktuációs mutatója, még ha nagyobb is az elvándorlás, mint amennyit korábban mértek.

