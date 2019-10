Magyar nő is van Európa legkeresettebb szökevényei között

Az EU bűnüldöző szervének új kampányában szereplő bűnözőket olyan súlyos bűncselekmények miatt keresik, mint a gyilkosság, a drogkereskedelem, a csalás, a lopás és az emberkereskedelem.

A kampány célja, hogy minél többen keresse fel a szervezet honlapját, a tapasztalatok ugyanos azt mutatják, hogy minél többen látják a keresett szökevényeket, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül őket kézre keríteni.

A körözöttek között van egy magyar nő is.

Dudás Ildikót, a Veszprémi Törvényszék és a Győri Ítélőtábla ítélete alapján bűnsegédként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt körözik, mivel a rá kiszabott 6 év fegyházbüntetését nem kezdte meg. Dudás 2010 tavaszától 2012 áprilisáig bűntársaival – különös tekintettel az élettársára – kereskedett speed, valamint ecstasy típusú kábítószerekkel a Balaton környéki lokálokban és rendszeresen fogyasztotta is a szereket. A körözött nő és élettársa nemcsak a különböző szórakozóhelyeken, hanem gyermekeik jelenlétében, napközben az otthonukban is használták a fenti szereket, továbbá volt olyan alkalom, amikor a kábítószer átvételekor kiskorú gyermekeik is jelen voltak.

Nyitókép: police.hu