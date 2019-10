Rákkeltő anyagot találtak, nem forgalmazhatják a magyar gyógyvizet

A vegyület, amely még 260 méter mélyen is kimutatható, a PVC gyártásához is használt vinil-klorid. Ez a hivatalos szerint 1-es kategóriájú rákkeltő anyag. A Magyarországon egyedülálló összetételű gyógyvizet előállító cég így nem működhet – írta a Blikk.

Szalay László, a Borsodi Víz tulajdonosa elmondta: a bezárás előtt kezdett működni a több tízmillió forintért vett új gyártósor, amivel megsokszorozhatték volna a termelést és költséghatékonnyá vált volna az ásványvíz előállítása.

„Így még inkább ökölcsapásként ért minket a hír.

A korábbi visszajelzések azt mutatták, nyugodtan ölhetek pénzt a vállalkozásba, hiszen az ország minden területéről érdeklődtek a termék iránt. Borsodban legendás híre volt a Borsodi Víz jótékony hatásának, keresték az emberek, és sikerült a legnagyobb élelmiszerláncok polcaira is eljuttatni a palackjainkat” - nyilatkozta.

A tulajdonos közölte: a dolgozók többségét el kellett bocsátani, ám a fejlesztésre felvett kölcsönt közben ugyanúgy fizetnie kell, mintha folyna a termelés. Kiemelte: minden előírást betartottak, így biztos volt benne, hogy nem az ő vagy a cégnél dolgozók hibájából történt a súlyos mérgezés. Szalay László tavasszal igazságügyi szakértőt kért fel, hogy derítse ki az igazságot.

Németh Csaba igazságügyi szakértő, hidro- és mérnökgeológus több mint 30 éve vizsgálja azt a területet, ahol a cég kútja is található. Az ő álláspontja szerint kirívó környezetszennyezés történhetett még évtizedekkel ezelőtt a közeli BorsodChemnél.

„Ki merem jelenteni, hogy mérgező vegyület került a talaj mélyebb rétegeibe, és az most érte el a kút környékét. Régen ugyanis, amikor még az állam volt a Borsodchem tulajdonosa, úgy ítélték meg, hogy a veszélyes anyagok tárolásához nincs szükség betonmedencékre, agyagmedencét használtak, ezeket egy ideig nem szigetelték” – állítja a lapnak Németh Csaba, aki szerint a PVC-gyártáshoz kapcsolódó technológiai szennyvizek nem megfelelő tárolása miatt kerülhetett annak idején a méreg a talajba. A területen régen bányák működtek, más a talaj alatti rétegek szerkezete, mint máshol, és ez kedvezett a vinil-klorid terjedésének.

„Félek, hogy a Borsodi Víz bezárása csak a jéghegy csúcsa”

– állítja a szakember, aki három mérést is végzett, mintát vett a kútból, a kevert vízből és a talajvízből is. A megengedett érték (0.5 mg/I) közel hússzorosa, 9.9 mg/I vinil-klorid volt a vízben és a talajban is. Mivel a koncentráció annál jobban növekedett, minél mélyebb réteget vizsgáltak, kizárt, hogy valaki szándékosan öntött felülről a kútba vinil-kloridot.

„A peres keresetünk elkészült, a napokban adom be a bírósághoz. Kérni fogom, hogy a bírósági eljárás ideje alatt a cég függessze fel a PVC-gyártást. Úgy gondolom, a közérdek ebben az esetben előrébbvaló a vállalat érdekeinél” – közölte Szalay László ügyvédje, Lichy József.

A Blikk megkereste a BorsodChemet is.

„A BRAND Hungary Ásványvíz-forgalmazó Kft. által üzemeltetett kútnál észlelt szennyeződésről a kút üzemeltetőjétől van tudomásunk, figyelemmel arra, hogy nevezett kártérítési igényt jelentett be társaságunkkal szemben, az általa felkért (nem hatóság által kirendelt független) szakértő véleményére hivatkozva – írta a cég. – Mivel cégünk minden téren kiemelt gondossággal jár el tevékenységével kapcsolatban, magunk is szakértői véleményt szereztünk be, amely azonban egyértel­műen cáfolja a kárigénnyel fellépő BRAND Hungary Kft. állításait és a szennyeződést cégünk működésétől független okra vezeti vissza. Mindebből következően a kárigényt visszautasítottuk, és mi ennek tudjuk be, hogy nevezett a sajtóhoz fordult. A BorsodChem Zrt. tehát a rendelkezésére álló szakvélemény és adatok alapján határozottan állítja, hogy tevékenysége és a szennyeződés között nincs összefüggés, ezért értelemszerűen semmiféle teendője »a szennyezés megszüntetése érdekében« nem lehet” – olvasható válaszlevelükben.

A vita a bíróságon dőlhet el.

Nyitókép: pixabay