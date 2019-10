A jövő technikát oktatják az új budapesti központban

A központ azért is egyedülálló, mert Kelet-Közép-Európában egyedül itt végzik a pajzsmirigy jóindulatú göbjeinek nyitott műtét nélküli, "rádiófrekvenciás ablációval" történő kezelését, valamint a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának vágás nélküli eltávolítását fagyasztásos eljárással, "krioablációval".

Ugyanakkor rettenetes tudásvágy is körülveszi az egész témakört, hiszen a nyitott műtéteket egyre inkább a minimálisan invazív beavatkozások váltják föl – fogalmazott Deák Pál Ákos intervenciós radiológus –, tehát helyi érzéstelenítéssel egy tűszúráson keresztül is megoldhatók olyan beavatkozások, amelyekhez korábban széles metszésekre, kórházi bent fekvésre és természetesen hosszú felépülési időre volt szükség.

Vágás nélküli technikáról van szó, amit rengetegen szeretnének megtanulni – emelte ki az InfoRádiónak a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet munkatársa, rámutatva, hogy a témában rendezett legnagyobb konferencia manapság 6-8 ezer orvost, intervenciós sejtbiológust vonzz, rengeteg kiállítóval és eszközeikkel, amelyek ezt a fajta beavatkozást szolgálják.

A vágás nélküli technikákra a régióban egyedüliként a most megnyíló, budapesti egészségügyi intézetben képzik a Semmelweis Egyetem és elismert nemzetközi egyetemek hallgatóit. Deák Pál Ákos is az oktatást hangsúlyozta, azonban nemcsak az orvostanhallgatóknak és fiatal szakorvosoknak, hanem a frissen létrejött intervenciós radiológiai tanszék tanulóinak, valamint az asszisztenseknek a képzését is lényegesnek tartja.

A Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet egy többmilliárdos beruházás, amely magánkezdeményezésből indult, és a Semmelweis Egyetem és az Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) szakmai támogatásával a Premier Med Egészségközpont hozott létre.

Nyitókép: endokrinkozpont.hu