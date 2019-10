Nyomoznak a Karácsony Gergely-hangfelvétel ügyében

Az ügyben Tényi István tett feljelentést azután, hogy Várnai László ex-LMP-s, a Civil Zugló Egyesület politikusa és polgármesterjelöltje egy nyilvános Facebook-posztban arról írt: Tóth Csaba, az MSZP zuglói elnöke többször is megfenyegette Karácsony Gergelyt és családját.

"Gergő nekem is többször emlegette, hogy Tóthék megfenyegették, az ominózus »tudjuk, melyik óvodába jár a gyereked«-et emlegette többször is. Engem, minket is többször megfenyegetett Tóth valamelyik embere, úgyhogy sosem kételkedtem Gergő állításában. Gergő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlaneladást, közbeszerzést, parkolást, és hallgatott róluk akár a sír. Szó nem volt nyilvánosságról."

Az ellenzék főpolgármester-jelöltje a múlt héten kiszivárgott hangfelvétel szerint maga is beszélt erről, ám ezt a nyilvánosságra kerülése után cáfolta. Karácsony Gergely azt állította, hogy a hangfelvétel meg van vágva, és nem is Tóth Csabáról mondja, hogy fenyegette, hanem üzleti körökről.

A rendőrségi feljelentés után a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kényszerítés bűntette miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el

– közölte Kovács Katalin, a KNYF helyettes szóvivője.

Tényi István korábban a IX. Kerületi Ügyészségen is feljelentést tett, mert a hangfelvételen több súlyos bűncselekményre is történt utalás. A portál úgy tudja, ezt a feljelentést jelenleg a NAV vizsgálja.

A múlt héten nyilvánosságra került hangfelvételen Karácsony Gergely egyebek között szocialista korrupcióról beszél. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt lesújtó véleményt fogalmazott meg több szocialista és DK-s polgármesterjelöltről is. Az elhangzottak szerint a zuglói szocialisták szétlopják a kerületet, Gy. Németh Erzsébetnek semmilyen esélye sincs a XVII. kerületben, és a szocialista Tóth Csaba pedig többször is megfenyegette őt és családját.

Karácsony utána úgy nyilatkozott, hogy tudni véli, kik készítették a felvételt, de arra nem emlékezett, hogy kivel beszélgetett a felvétel idején, majd utóbb azzal érvelt, hogy összevágott a hanganyag, és nincs benne semmi érdemi, amivel ellentéteset mondott volna korábban.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője szerint a felvétel a Párbeszéd elnökségi ülésén készült, és nem egyszeri, hanem rendszeres "lehallgatásról" van szó.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt