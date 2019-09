A magyarok továbbra is vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba - a nap hírei

Az ENSZ-főtitkár szerint eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz. Antonio Guterres a világszervezet klímacsúcsát megnyitó beszédében hangsúlyozta: az egyes országok vezetőinek kötelessége, hogy fellépjenek a környezeti válság ellen. A másik fő szónok, Greta Thunberg 16 éves svéd klímaaktivista úgy fogalmazott: a világ vezetői veszélybe sodorták a fiatalok jövőjét. Az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó tanácskozásán felszólal Áder János köztársasági elnök is.

A Pénzügyminisztérium szerint továbbra is tartható az év egészére kitűzött, 1,8 százalékos GDP-arányos hiánycél a deficitről szóló legújabb adatok alapján. Az első nyolc hónapban több mint 510 milliárd forint volt az államháztartás hiánya, ez az éves terv 51,2 százalékát jelenti.

A magyar állampolgárok továbbra is vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba - erről állapodott meg a külgazdasági és külügyminiszter az amerikai belbiztonsági tárca vezetőivel Washingtonban.Szijjártó Péter elmondta: megállapodtak a hosszú távú vízummentességhez szükséges magyar törvényhozási lépésekről is.

Össztársadalmi ügynek tartja a haderőfejlesztést a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor Debrecenben, a hajdú-bihari államigazgatási kollégium ülésén kiemelte: ahhoz, hogy korszerű legyen a magyar haderő, nemcsak modern eszközökre, hanem a többi között megfelelő katonai életpályamodellre van szükség.

A Kúria állásfoglalása szerint az Alaptörvény nem írja elő az állami szervezetek semlegességét a választási kampányban. Ezért a Kúria elutasította Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt kifogását, amelyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter szavai miatt nyújtott be. Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, hogy a Tarlós István főpolgármester és Orbán Viktor miniszterelnök közötti megállapodás politikai jellegű, amely kettejük között érvényes. Azt is mondta, hogy aki alkalmas főpolgármesternek, az együttműködést keres a kormánnyal, aki alkalmatlan, mint Karácsony Gergely, az pedig elutasítja az együttműködés lehetőségét.

Az önkormányzati választásokon az fogja megmutatni a politikai erőviszonyokat, hogy hány megyei jogú városban van ellenzéki polgármester – jelentette ki Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. A politikus az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelte, hogy az már sikernek számíthat, ha a legutóbbi, 2014-es választásokhoz képest legalább egyel több települést nyer meg az ellenzék. Hangsúlyozta: az önkormányzati választás meg fogja mutatni, hogy milyen irányba kell az ellenzéknek elindulnia.

Őszre tüntetést, vagy januárra országos sztrájkot tervez a Pedagógusok Szakszervezete, ha november 22-ig sem teljesülnek követeléseik.Szabó Zsuzsa, az érdekképviselet elnöke kiemelte: követeléseik között szerepel a bérek rendezése és a munkaterhelés csökkentése. Szerinte nem tartható, hogy a diplomásbéreknél 38 százalékkal alacsonyabb a magyar pedagógusok bére.

Szalmonellafertőzés okozta a hajdúsámsoni gyerekek tömeges megbetegedését - közölte a Debreceni Egyetem sajtófőnöke. M. Tóth Ildikó tájékoztatása szerint a klinikai központban és a Kenézy Gyula egyetemi kórházban csütörtök óta 75 beteget láttak el.

Romániában tízen pályázták meg az államfői tisztséget a határidőig. A közvélemény-kutatás szerint a legnépszerűbb jelölt Klaus Iohannis jelenlegi elnök. A kormányzó Szociáldemokrata Párt Viorica Dancila pártelnök-kormányfőt indítja. Ismét lesz saját jelöltje a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek Kelemen Hunor szövetségi elnök személyében.

Elégedetlen az uniós kiválási szerződés módosítására tett új brit javaslatokkal az Európai Unió Brexit-ügyi főtárgyalója. Michel Barnier azt mondta: a londoni kormány múlt héten küldött indítványai nem kínálnak megoldást a fizikai határellenőrzés elkerülésére Írország és Észak-Írország között.

Megkezdődött a csődbe ment brit utazási iroda, a Thomas Cook brit utasainak hazaszállítási művelete. Az utazási iroda hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küzdött, végül ma csődöt jelentett, és azonnali hatállyal be is szüntette tevékenységét. A csőd hírére több utast egyszerűen kitettek szállodájukból. A külföldi érdekeltségeket is beleszámítva a 600 ezret is meghaladhatja azoknak az utasoknak a száma, akik a Thomas Cook iroda által szervezett utakon vesznek részt.