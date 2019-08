A hasunkról is szól augusztus huszadika

Nagyon sokat dolgoztak a kenyérrel, de már februárra elkészült a Szent István napi pályázaton győztes vekni; előzőleg Aradon nyert meg egy nemzetközi versenyt - tudta meg az InfoRádió Vajda Pétertől, a Pedró Pékség üzemeltetőjétől, akinek vadkovászos, durumlisztes kenyerét szelik fel augusztus 20-án.

"A neve Szerencsetarsoly, és szerencsét hozott ismét. Ahol benevezzük, nyer" - fogalmazott Vajda Péter.

A vadkovász, mint elmondta, úgy készül, hogy

Bedagasztjuk és egy nagyon finom kenyeret kapunk" - osztotta meg titkát.

A kenyér formája is már bizonyított pékvilágversenyeken, két ízben is.

"Ez egy kézműves kenyér, amihez kell egy kis sodrófa is, meg persze kézügyesség" - tette hozzá.

Színezék és aroma sincs a kenyérhez, Vajda Péter szerint az ő pékségük kenyerének titka a jó kovász; ízletes lesz és szép.

Az új kenyér mellett az ország tortája versenyen is győztest hirdettek, két kategóriában.

Az ország tortája idén a Boldogasszony csipkéje. A dunaföldvári Tóth cukrászda málnatortája mintegy 700 gramm gyümölcsöt tartalmaz (ez a torta tömegének egyharmada): került a piskótába, a fehércsokoládés krémbe, de tartalmaz málnalekvárt, málnás meringue-et, az aljára roppanós réteg, a tetejére citromos-bazsalikomos krém került. Kellemesen savanykás - mondta róla az InfoRádióban Tóth Norbert cukrászmester.

- árulta el Tóth Norbert.

Hogy miért éppen a málnát választotta a versenyre, arról azt mondta, a málna intenzív gyümölcs, színében, ízében nagyon szeretik, és rengeteg mindennel párosítható.

A magyar hagyományokhoz híven készült a torta: három tésztaréteg közé kerül a krém, és a tetején még egy réteg. Nem is sokáig kísérleteztek vele sokáig, a tésztával "játszottak" egy darabig, hogy eltalálják a tojás-gyümölcs arányt. "Egy-másfél nap alatt elkészült minden" - adott számot a befektetett munkáról. Szerinte

"Akkor egy pofonegyszerű torta" - fűzte hozzá Tóth Norbert.

Savanykás íze a meleg nyárban szerinte pont jól fog jönni.

Az év cukormentes tortája is elkészült, neve: Kicsi gesztenye. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közreműködésével kiválasztott sütemény a szegedi A Cappella Cukrászda alkotása. Egy szelet csak 14 gramm szénhidrátot és 240 kalóriát tartalmaz, így a cukorbetegek is fogyaszthatják. Elkészítéséhez sem fehérlisztet, sem cukrot nem használtak - mondta az InfoRádiónak Gyuris László az A Capella cukrászda cukrászmestere.

"A gesztenyéről tudjuk, hogy Beatrix királyné hozta be a XV. században és lett egy népszerű, de szerintem még mindig méltatlanul nem elég népszerű" - tette hozzá.

Egy tartós és különleges tortát kívánt megalkotni cukrásztársa segítségével.

"Ha megkóstolja valaki, érezze úgy, hogy erről kell beszélni!

A különleges ízvilág sikerült is. A felverten van egy ropogós rész, ami tartalmaz hozzáadott cukor nélküli csokoládét, mandulapralinét, mogyoródarabokat" - sorolta Gyuris László. Az egész, hogy szelhető, lágy legyen, egy kis mogyoróolajjal meg van lágyítva. A következő réteg felverten áfonyavelő van, csillagánizzsal megbolondítva. A tetején van a gesztenye, krém formájában, tejszínnel meglazítva.

A sütemény nem nyárias, kicsit nehéz is, ezért voltak fontosak az arányok. Cukor helyett édesítőszert tartalmaz.

A fogyasztóknak - mint mondta - három csoportja érdeklődik a Kicsi gesztenye iránt: az idős cukorbetegek, a divatból fogyasztók és a megelőzők, akik nem akarnak annyi cukrot fogyasztani.

Pannonhalma, Szentendre

A többi között ünnepi szentmisével és Szent István csontereklyéinek bemutatásával is várják a vendégeket a Pannonhalmi Főapátság augusztus 20-i programjaira. Kormos Gyula kommunikációs vezető az InfoRádióban elmondta, az állami ünnepnapon 9-kor kinyitják a kapukat, ingyenesen bejárhatók az apátság nevezetes helyei: a XIII. századi bazilika, a Mátyás-korabeli kerengő, a klasszicista főkönyvtár, és a pannonhalmi kiváltságlevél és a Szent László-féle összeírólevél is egész nap látható. 10 órakor lesz az ünnepi szentmise. Délután orgonahangversenyre kerül sor - Bachtól a kortársig. Este a szokásoknak megfelelően bemutatják Szent István Intelmeit egy színművész és egy muzsikus segítségével; ez ugye az első, magyar földön született és fennmaradt irodalmi mű. Az idei évben Nádasdy Ádám új fordítását Mácsai Pál vezeti elő.



Az első világháború, a bevonuló katonák, az élet a fronton és a hátország mindennapjai állnak az augusztus 20-ai hosszú hétvégén a Szentendrei Skanzen programjainak a középpontjában. A Fronton innen, fronton túl című programsorozatról Faár Tamara közönségszolgálati osztályvezető beszélt az InfoRádióban. Egy Skoda hegyi ágyú is megszólal majd. A kézműves-foglalkozásokon olyan tárgyakat lehet majd készíteni, amik valamilyen módon kötődnek az első világháborúhoz, a fronthoz. Augusztus 20-án Híd az Isonzón címmel a Sebő Együttes ad koncertet 15 órakor, első világháborús katonadalokat fognak előadni a muzsikusok.