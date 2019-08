Kritikusnak érzik a helyzetet a Duna-partokon, petícióba kezdtek

Rengeteg lakossági bejelentést kap a Levegő Munkacsoport azzal kapcsolatban, hogy elviselhetetlen az a szennyezés, amelyet a Dunán közlekedő hajók okoznak, állította az InfoRádiónak nyilatkozó Lukács András, a szervezet elnöke.

A panaszok, amelyek elsősorban Újlipótvárosból és a belvárosból érkeznek, az utóbbi időben azonban felerősödtek, emiatt döntött úgy a szervezet, összefogva az Újlipótvárosi Szuperblokk elnevezésű lakossági csoportosulással, hogy petíciót indít.

Az akcióba a Greenpeace Magyarország is bekapcsolódott azzal, hogy műszereket bocsátott a Levegő Munkacsoport rendelkezésére, így az aktivistáik ezzel folyamatosan tudják ellenőrizni a levegő szennyezettségét.

Az előzetes adatok pedig azt mutatják, hogy

amikor elhalad egy-egy hajó, vagy a kikötőben járatják a motorjukat, akkor azokon a helyeken rendkívül megugrik a légszennyezettség,

ami súlyos károsodást, illetve elváltozást okozhat, jegyezte meg Lukács András, hozzátéve: a mérések folynak, a végső kiértékelés két hét múlva lesz.

A Levegő Munkacsoport évek óta foglalkozik a hajók keltette zaj- és levegőszennyeződés problémájával, három évvel ezelőtt meg is küldték az akkori illetékes miniszternek a javaslataikat ennek kezelésére. Lukács András elmondása szerint két hajózási szövetséggel is egyeztettek, akik egyetértettek a szervezet javaslataival, hiszen azok által "sokkal vonzóbbá válna a hajózás, és a presztízsüket is emelné".

Sok hajóban több tízéves motor található, azonban a tulajdonosok nem jutnak hitelhez, hogy ezeket lecseréljék, emiatt az államtól szeretnének garanciát hitelfelvételre, valamint némi támogatást, tette hozzá a Levegő Munkacsoport vezetője, aki szerint ez néhány milliárdból megoldható lenne.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba