Hiába a döntés, még várat magára a VÉDA a Szentendrei úton

A Szentendrei úton továbbra is sincs telepítve a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat – tudta meg az InfoRádió az Országos Rendőrfőkapitányság sajtóosztályától. Az ORFK arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt időszakban nem bővítették a VÉDÁ-t, így továbbra is az M3-as autópálya ki- és bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az M5-ös autópályát érintően a Nagykőrösi út ki- és bevezető szakaszán, valamint az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán mindkét irányba üzemel a VÉDA-rendszer.

Az InfoRádió korábban többször is foglalkozott a Szentendrei út forgalmával és az ott történt balesetekkel. A közelmúlt egyik legsúlyosabb ilyen eseténél, 2017. március 18-án az éjszakai órákban egy 29 éves férfi 160 kilométer per órás sebességel fékezés nélkül hátulról belerohant a Szentendrei úton egy piros lámpánál várakozó gépkocsiba, annak két utasa, köztük a 22 éves junior világbajnok kajakozó Janza Richárd a helyszínen meghalt. Az ittasan vezető férfit első fokon hét és fél év börtönbüntetésre ítélték.

A két ember halálát okozó baleset után Bús Balázs óbudai polgármester a Belügyminisztériumhoz fordult, hogy bővítsék ki az országos VÉDA kamerarendszert, és a Szentendrei úton is legyenek kamerák.

2018 novemberében végül a Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy állandó közlekedésbiztonsági kamerákat telepítenek a gyorshajtások miatt a Szentendrei úton.

A kamerákat a Szentendrei út kivezető oldalán a Záhony utcai kereszteződés előtt, a bevezető oldalon a Mátyás Király úti kereszteződés előtt helyezték el.

Az ORFK most részletesen beszámolt a kamerarendszerről. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a VÉDA több elemből áll össze, a melynek részét képezi egyrészt a VÉDA-kapuként említett fixen telepített sebességmérő rendszer, valamint a mobil, akár gépjárművekbe telepített sebességmérő készülék. A rendszer fix pontjain kívül a mobilan alkalmazható készülékekkel Budapest valamennyi közútján találkozhatnak a gépjárművezetők.

A sebességmérésben érintett útvonalakat 3 szempont – a balesetek gyakorisága, a forgalom nagysága és az állampolgári bejelentések – alapján jelölik ki.

Az ORFK kiemelte, hogy a gyorshajtás jelenleg is az egyik vezető baleseti ok. A rendőrség szerint a VÉDA-kapuk egy adott területen folyamatosan ellenőrzik a gépjárművek sebességét, ezért – már jelenlétükkel is – alkalmasak a megengedett legnagyobb sebesség túllépéséből eredő balesetek megelőzésére.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd