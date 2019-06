Öngyilkos lett a franciaországi lövöldöző

A hatóságok közlése szerint a sebesültek állapota nem életveszélyes, egyiket a hasán, a másikat a combján találta el a lövedék. Az elkövető több lövést adott le, az egyik sebesült a mecset imámja.

Az incidens háttere egyelőre nem ismert. A merénylő elmenekült a helyszínről, üres autóját később megtalálták a rendőrök, majd onnan nem messze a holttestét is.

2 people were shot & wounded outside a #mosque in #Brest, western #France.

Brest Prosecutor Jean-Philippe Recappe said the gunman opened fire as people left the mosque in the city’s Pontanezen neigbourhood.#Islamophobia pic.twitter.com/KdueTghY9D