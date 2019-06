Ősszel kezdődik meg a Lánchíd felújítása - a nap hírei

Augusztus végéig halasztaná el a banki adategyeztetés határidejét a kormány. A Magyar Bankszövetség előzőleg egy hónappal több időt kért. Az eredeti határidő június 26-án járt volna le. A halasztásról szóló javaslatot pénteken nyújtotta be a parlamentnek Varga Mihály pénzügyminiszter. Az indoklás szerint a törvényjavaslat célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására. A módosítás egyben kötelezi a bankokat, hogy ismét értesítsék azokat, akik még nem tettek eleget az egyeztetésnek. A pénzintézetek szerint még több mint egymillió ügyfél nem egyeztette adatait.

Kikötőt és logisztikai bázist létesít Magyarország Triesztben,hogy a tengerentúlra exportáló magyar vállalatok gyorsan és akadálymentesen szállítmányozhassanak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a V4+ Logisztikai Fórumon bejelentette, hogy Magyarország az olasz városban 32 hektáros területet vesz ehhez, az adásvételi szerződést július elején írhatja alá a kormány. A 60-100 millió euró közötti beruházással megteremtik a megfelelő infrastrukturális feltételeket ahhoz is, hogy a magyar cégek 24 órán belül eljuthassanak közúton vagy vasúton a tengeri kijárathoz.

Október végén, november elején megkezdődik a Lánchíd felújítása - közölte a főpolgármester.Tarlós István az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a kormány döntésének megfelelően a híd munkálataival 18 hónap alatt végezni fognak. Ugyanakkor a teljes munka - az alagút, a Clark Ádám tér és a Széchenyi tér felújításával - két évig tarthat. Időközben ugyan megkezdődik a 3-as metró középső szakaszának felújítása, de ígérete szerint ez nem okoz majd több nehézséget a közlekedőknek. Közölte: a következő ciklusban elbontják a Nyugati téri és a Nyugati tér és Rottenbiller utcai felüljárót, és megkezdődik az aquincumi híd megvalósítása.

Közlekedési alapjövedelem bevezetését javasolja Budapesten az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. Karácsony Gergely szerint 50 ezer forintnyi kedvezményt lehetne nyújtani a közösségi közlekedés használatára jogosító éves bérlet árából azoknak, akik lemondanak arról, hogy a városban tartsák az autójukat. A politikus már azt is nagy eredménynek tartaná, ha az autót használók 10 százaléka közösségi közlekedésre váltana.

Csökkenhet a dohánytermékeket árusító helyek száma.A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos törvényjavaslata szerint a jövőben az eddiginél negyedével kevesebb koncessziót lehet majd kiosztani, de az intézkedés a már működő dohányboltokat nem érintené. Lázár János javaslata értelmében az e-cigaretták minden formája is csak a trafikokban lesz kapható és ezekre is kiterjednek a fiatalkorúak védelmére vonatkozó rendelkezések. Jövedéki termékké válna a nikotinmentes e-cigaretta töltőfolyadék is.

Brüsszelben nem sikerült megállapodniuk az európai uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről a tagállami vezetőknek, akik a jövő vasárnap újabb találkozót tartanak. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt mondta: a június 30-ai rendkívüli uniós csúcsig folytatódnak a megbeszélések. Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország számára jó hírnek nevezte, hogy Manfred Weber és Frans Timmermans sem lesz az Európai Bizottság elnöke. Úgy értékelte, hogy a Visegrádi négyeknek jó esélye van arra, hogy fontos uniós pozícióra adjanak politikust.

Semmiképp nem tárgyalható újra a brit kiválási szerződés - közölte az Európai Tanács elnöke. Donald Tusk a brüsszeli uniós csúcs után hangsúlyozta: a bennmaradó tagállamok teljesen egységes álláspontot képviselnek a kérdésben. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is kijelentette: a 27-ek kizárják a már megkötött, de a londoni parlament által többszöri próbálkozásra sem ratifikált kiválási szerződés újranyitását. Az érvényben lévő megállapodás szerint október 31-e az Egyesült Királyság kilépésének határideje.

Megerősítette az amerikai elnök, hogy elrendelte, majd az utolsó pillanatban mégis visszavonta az Irán elleni légicsapást. Donald Trump a Twitteren azt írta: miután megtudta, hogy 150 ember halhat meg a csapásban, nem érezte arányosnak a visszavágást a lelőtt amerikai drónért. Washington szerint az amerikai drónt a Hormuzi-szoros fölött, nemzetközi légtérben lőtte le egy iráni föld-levegő rakéta. Teherán továbbra is azt állítja: a drón iráni légtérbe hatolt be.

A finnországi Lahti nyerte el a 2021-es Európa Zöld Fővárosa címet – közölte az Európai Bizottság. A 2010-ben létrehozott Európa Zöld Fővárosa címet minden évben olyan város tölti be, amely különleges erőfeszítéseket tett a környezet és az életminőség javítására, a fenntartható fejlődés megteremtésére. Az Európai Unió 350 ezer euróval járul hozzá a 2021-es programok szervezéséhez. Az idén Oslo, jövőre pedig Lisszabon lesz a rangos cím birtokosa.