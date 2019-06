Döbbenetes támadás érte Zalában a védett madarakat

Az atv.hu beszámolója szerint egy amatőr madarász vette észre, hogy tönkretették a madarak fészkelőhelyét éppen most, a költési időszakban. A képek tanusága szerint madártetemet, összetört tojást is talált a helyszínen. A férfi azonnal kiszedte a műanyag palackokat és a sörösdobozokat a barlangokból. A rongáló viszont nem adta fel: másnap újra szeméttel tömte be a nyílásokat.

A gyurgyalag itthon fokozottan védett madár, tojásai darabonként százezer forint eszmei értéket képviselnek. A természetvédők folyamatosan figyelik az érintett partfalat, ha megtalálják az elkövetőt, komoly büntetésre számíthat.

Nyitókép: MTI/Varga György