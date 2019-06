Két fordulatot tartanak szükségesnek az egészségügyben

A kormány lépéseinek köszönhetően folyamatosan javulnak a munkakörülmények, jelentős béremelést kaptak az ágazatban dolgozók, jövőre újabb béremelés előkészítéséről is lehet hallani, és épülnek az új kórházak. Ám annak érdekében, hogy az ágazat magasabb színvonalon, hatékonyabban és kevesebb adósságot termelve működjön a jövőben, szemléletváltásra van szükség - mondta Bedros J. Róbert a Magyar Nemzetnek.

– A következő lépést a szakdolgozóknak és az orvosoknak kell megtenniük. El kell felejtenünk a múlt rendszer egészségügyi dog­máit, melyben a beteg alárendelt pozícióban, kiszolgáltatva küzd a kielégítő ellátásért. Az egészségügyet, ezt a kiemelt, nagy felelősséggel bíró szolgáltatást az állampolgárok adóforintjaiból finanszírozzuk. Ezért nem elegendők a jó körülmények, a modern technológia, itt már betegközpontú gondolkodásra és emberséges, elhivatott dolgozókra van szükség. Szerencsére azt látom, hogy az orvosok és a szakdolgozók nagy része ilyen szemlélettel dolgozik – mondta.

A DBC miniszterelnöki megbízottja szólt arról is, hogy az egészségi állapot javításához a betegek részéről is szemléletváltozásra van szükség. Mint mondta, egy egészségtudatos életmódra nevelő, előre meghatározott tematika szerint felépített, közintézményekben megtartott előadásokból álló szabadegyetem keretében bárki elsajátíthatná mindazt az ismeretet, amely ahhoz kell, hogy sokáig egészséges maradjon. Ez is nagymértékben hozzájárulna az egészségügyi kiadások csökkentéséhez – mondta –, miként az új és megújuló intézmények is, amelyek fenntartása és üzemeltetése olcsóbb lesz.

Nyitókép: Pixabay