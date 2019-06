Hajóbaleset: az eltűnt utasok holmijaira bukkantak

A Chosun című dél-koreai napilap úgy tudja, részleges eredményt hozott a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 ember utáni keresőakció. A tragédia helyszínétől 14 kilométerre délre hat tárgyat találtak a hatóságok, a lap szerint egyebek mellett papucsot, hátizsákot és kalapokat.

Emiatt most kiterjesztik a kutatást.

Kang Kjung Vha külügyminiszter, miután hazatért budapesti tárgyalásairól, azt mondta, egy speciális védőháló felszerelését kérte a magyar hatóságoktól, annak megakadályozására, hogy a víz bármit is kisodorjon a Duna alján fekvő roncsból, de a kedvezőtlen körülmények, a magas vízállás és az erős sodrás miatt a kérését nem tudták eddig teljesíteni.

A külügyminiszter tárgyalt Szerbia budapesti nagykövetével, valamint egyeztetett Horvátország és Románia képviselőivel is, hogy a folyó alsóbb szakaszán is fokozzák a keresőmunkát, illetve a vaskapui vízerőműnél is emelték a készültséget, mert

ha valakit még elsodort a balesetkor a víz, és nem találták meg máshol, akkor ott mindenképpen rálelhetnek.

A Budapesten tartózkodó koreai búvárcsapat parancsnoka is arról beszélt a lapnak, hogy lehetetlen lemerülni, és hozzátette, ezt nehezen tudták megértetni saját külügyminiszterükkel is, aki érthetően gyors megoldást követelt. Abban egyelőre nincs egyetértés a magyar és a koreai szakemberek között, hogy a Duna apadása után hogy kezdjenek neki a mentésnek.

A magyar búvárok a hajótest kiemelését javasolják, a dél-koreaiak viszont először a Hableány belsejébe merülnének le, mert attól tartanak, hogy a hajó kiemelése újabb veszteségeket okozhatna.

A parancsnok arról beszélt, hogy ha hat nap után sem sikerült lemerülniük, akkor következhet a hajó kiemelése. Egyelőre azonban szerinte ez is akadályba ütközik mert a megfelelő teherbírású úszódaru a magas vízállás miatt nem tudja megközelíteni a helyszínt.

Búvár ereszkedik a vízbe a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó állapotának vizsgálatakor a Margit hídnál 2019. május 30-án. A Hableány turistahajó és a Viking Sigyn szállodahajó május 29-én éjszaka ütközött össze a Margit híd közelében, majd a turistahajó felborult és elsüllyedt fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel. A balesetben heten meghaltak, hét embert kimentettek, 21-en eltűntek. Lent Hajdu János, a Terrorelhárító Központ (TEK) főigazgatója (b3). MTI/Kovács Tamás

A szakememberek reményei szerint apadt annyit a duna, hogy talán hétfőn lemerülhetnek a hajóhoz, addig is igyekeznek leárnyékolni az elsüllyedt hajót, hogy a búvárok könnyebben mozoghassanak.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt