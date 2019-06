Dunai hajóskapitány: nem figyelmeztetett a szállodahajó ukrán kapitánya

Nem figyelmeztette a szállodahajó ukrán kapitánya rádión a Hableányt, hogy előzni kezd, ezt mondta a TV2 Tények című műsorának egy másik kapitány, aki akkor a közelben hajózott. Tolnay Zoltán azt mondta, hogy folyamatosan figyelte a rádiót, de a szállodahajó csak az után jelentkezett, hogy maga alá gyűrte a Hableányt - írta az Origo.

A magyar hajós szerint az is kifejezetten furcsa volt, hogy az ukrán kapitány ekkor is gyakorlatilag érthetetlenül beszélt, egyetlen mondaton belül angol, német és orosz szavakat is használt. Tolnay Zoltán azt is mondja, hogy ő csak a magyar közleményből tudta meg, hogy mi történt.

A nyelvi problémákra korábban több külföldi hajó személyzete is felhívta a figyelmet.

A Viking Sigyn az ütközés után mintegy fél kilométert haladt felfelé, majd félreállt, ám a fedélzetéről senki sem értesítette a hatóságokat arról, hogy mi történt. A tragédiáról annak bekövetkezte után tíz perccel egy, a térségben hajózó turistahajó egyik utasa értesítette a hatóságokat, a mentést pedig civil hajók személyzete és utasai kezdték meg.

Előzmények és vasárnapi események

A szerda esti hajóbalesetben összeütközött a Viking Sigyn szállodahajó és a magyar Hableány turistahajó. Előbbi hajó utasai észre sem vették az ütközést, ami után a 33 dél-koreai turistával és a 2 fős magyar személyzettel a fedélzetén hajózó Hableány felborult és elsüllyedt.

A roncshoz többször is megpróbáltak lejutni, de az áradó Duna sodrása és veszélyessége miatt eddig nem sikerült elérni a roncsot - még víz alatti drónnal sem. Vasárnap nem volt több merülés. A szakemberek abban bíznak, hogy apad a folyó, enyhül a sodrása, és hétfőn ismét megpróbálkozhatnak a búvárok. Emellett megpróbálják leárnyékolni az elsüllyedt hajót, hogy a búvárok könnyebben mozoghassanak.

A szonárral végzett vizsgálatokból kiderült, hogy a Hableány a korábban feltételezett 6 helyett 8-9 méter mélyen van.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter